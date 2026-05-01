Nick Sicaro cruzó a Thiago Medina por decir que lo suyo con Daniela Celis es teatro: "Entiendo que..."

En el programa de Vero Lozano compartieron al aire estas declaraciones, y el artista no esquivó el tema. Con un tono calmo y medido, eligió responder sin polemizar, dejando en claro que entiende el contexto y que prefiere manejarse con cautela.

“No lo conozco y no tengo nada en contra de él. Entiendo que todos tenemos un pasado, que ella tiene una vida, una familia, y lo respeto. Trato, de a poco, de acompañarla y darle su espacio”, dijo Sicaro.

Además, sumó que se mantiene exento de lo que dicen: “Hay gente que no sabe nuestra vida privada y habla mucho, del teatro, de esto y de lo otro. No nos enojamos”.

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Cuántas veces tuvieron intimidad Daniela Celis y Nick Sicaro

La aparición conjunta de Daniela Celis y Nick Sicaro en Corta por Lozano (Telefe) terminó de confirmar que el vínculo ya no se esconde. En un clima relajado, ambos dejaron ver cómo transitan este presente, todavía en construcción, pero con una conexión que se hace cada vez más evidente.

Durante la charla, no esquivaron las preguntas incómodas y se animaron a hablar con total sinceridad sobre el grado de cercanía que tienen hoy. “Todavía nada de eso. No pasó nada, les juro. Me falta tiempo en mi vida, nos falta tiempo ”.

“Le robé unos piquitos, unos besitos", aportó su cuota de picardía y dejó entrever que, aunque todo avanza con calma, ya hubo gestos de cariño entre ellos.

Más adelante, en un intercambio distendido guiado por Hernán Drago, se enfocaron en lo que sienten el uno por el otro, dejando en claro que hay una base emocional que empieza a tomar fuerza.

“Me contiene. Estoy con mucho trabajo, estoy con ansiedad. Hablamos mucho por teléfono y me entiende”, dijo el amigo de Ian Lucas. Por su parte, Celis valoró: “Me gusta que respeta mis tiempos, mis espacios, mi situación, mi vida”.