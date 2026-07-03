Simeone rompió el silencio sobre el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Consultado por el futuro del ex delantero de River, el "Cholo" evitó entrar en polémicas y pidió paciencia. "El futuro de él es, sobre todo, el partido. Lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso y no pensar en todas estas cosas que salieron para que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver como siempre se resolvieron en la vida", afirmó.

"Es el mejor futbolista que tenemos"

Lejos de minimizar el conflicto, Simeone volvió a dejar en claro cuánto valora al atacante dentro de su proyecto deportivo. Incluso fue más allá y lo definió como la principal figura del plantel. "Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid", aseguró.

El entrenador destacó además el comportamiento profesional del campeón del mundo desde su llegada al club español. "No puedo decir nada más de él. Siempre trabajó de la mejor manera para el bien del equipo y nosotros estamos muy contentos con todo lo que hizo", expresó.

El rol que imagina para Julián en el Atlético

Simeone explicó que el proyecto futbolístico del Atlético sigue teniendo a Julián Álvarez como una pieza central. "Es el jugador alrededor del cual tenemos pensado generar juego", afirmó.

Además, destacó la capacidad del delantero para adaptarse a diferentes posiciones ofensivas. Según el técnico, una de las mejores sociedades que mostró en el club fue junto a Antoine Griezmann, aunque también comparó ese entendimiento con la conexión que desarrolla junto a Lionel Messi en la Selección argentina.

"Le dio al equipo una jerarquía ofensiva muy difícil de encontrar. El fútbol son sociedades, como la que tiene con Griezmann o con Messi, que es con quien más ha jugado. Es un futbolista que se adapta a lo que el equipo necesite", sostuvo.

Elogios por su Mundial

El "Cholo" también analizó el rendimiento del delantero durante la Copa del Mundo y aseguró que ya dejó atrás las molestias físicas que arrastraba en uno de sus tobillos. Aunque reconoció que en los primeros encuentros no mostró su mejor versión frente al arco, destacó la evolución futbolística que tuvo partido tras partido.

"En el segundo partido ya mostró otro ritmo, otra intensidad en sus movimientos. Argentina lo va a necesitar porque es un jugador extraordinario", analizó.

Además, recordó que sus estadísticas reflejan el enorme impacto que tuvo desde su llegada al Atlético. "Los números hablan por sí solos. Son números extraordinarios y ha generado dentro del equipo cosas de futbolista diferente", señaló.

Barcelona y Real Madrid siguen atentos

Las declaraciones de Simeone llegan en medio de un mercado de pases que tiene a Julián Álvarez como uno de los nombres más codiciados de Europa.

En los últimos días, distintos medios españoles informaron sobre el interés del Barcelona, mientras que también trascendieron consultas del Real Madrid por la situación del atacante argentino.

Sin embargo, desde el Atlético de Madrid mantienen una postura firme: Julián no está en venta, tiene contrato vigente hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que prácticamente blinda al futbolista.

Mientras tanto, el delantero mantiene el foco puesto en la Selección argentina, que este viernes enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.