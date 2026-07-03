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Por qué Moria Casán no mira los partidos de Argentina en el Mundial

La One reveló su ritual cada vez que juega la Selección y explicó por qué no mira los partidos. Aquí, la palabra de Moria Casán.

3 jul 2026, 10:30
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Por qué Moria Casán no mira los partidos de Argentina en el Mundial

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Por qué Moria Casán no mira los partidos de Argentina en el Mundial

Por qué Moria Casán no mira los partidos de Argentina en el Mundial

Este viernes, en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa Mundial 2026 que comenzó desde tempranito, Moria Casán sorprendió al contar que evita mirar los partidos de la Scaloneta y explicó el particular motivo detrás de su decisión.

“Mi cábala es no mirar el partido. Para sufrir, no. Voy a un lugar cercano a donde están mirando la tele y me guío por los gritos y los silencios. Aparezco cuando veo que hicieron un gol. No me banco ese sufrimiento”, expresó la conductora de La Mañana con Moria durante el pase en vivo con Arriba Argentinos, por la pantalla de El Trece.

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En ese marco, el periodista deportivo Pablo Gravellone hizo referencia a su entorno más cercano: “Además, Pato Galmarini es un apasionado del fútbol, debe vivirlo con todo”, comentó. Ante eso, Casán fue directa en su respuesta: “Sí, son fanáticos totales. Muy ritualistas. No se pierden nada”, aseguró.

Consultada por el cruce entre Argentina y Cabo Verde, programado para las 19 horas (hora argentina), la diva también dejó su mirada sobre el encuentro: “Esto es especial. El que no gana se va a la casa. No sé mucho de Cabo Verde, pero si llegó a esta instancia es porque el Mundial es extraño... Hay que respetar”.

Fiel a su postura de no seguir los partidos en vivo, volvió a remarcar lo que le genera la tensión del juego: Ayer vi un ratito del final de Croacia y Portugal y casi me da un infarto. Mete un gol Croacia y se lo anulan. Es mucho sufrimiento... el fútbol es para disfrutar”, señaló.

Finalmente, cerró con su clásico estilo: “Pero, ¡vamos Argentina! Yo estoy ahí. La cábala es estar cerca, escuchando, pero no verlo para no sufrir. ¡Una loca! Estoy segura de que vamos a estar brutales”, expresó Moria Casán, expectante por el partido de este viernes 3 de julio entre la Selección Argentina y Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará en Miami. ¿Funcionará su particular cábala?

Cómo fue el día que Moria Casán quiso saber si Messi está muy "dotado" y recibió una respuesta inesperada

Un insólito y descontracturado ida y vuelta se produjo en vivo en La Mañana con Moria (El Trece) apenas unos días antes del inicio del Mundial 2026, cuando Moria Casán dejó a todos boquiabiertos al reflotar un comentario que desde hace tiempo circula en redes sobre Lionel Messi. Sin filtro y fiel a su estilo punzante, la conductora lanzó una pregunta que descolocó al estudio y abrió un momento de alto voltaje humorístico.

En medio del debate del programa, Moria decidió poner sobre la mesa una versión que suele repetirse entre usuarios y fanáticos del fútbol. En el contexto de la previa mundialista, consultó con total naturalidad: “¿Será verdad, esto es un secreto a voces, que Messi es muy dotado?”. La frase generó sorpresa inmediata en el estudio, pero también encendió una cadena de reacciones inesperadas.

Quien tomó la delantera fue Nazarena Di Serio, que reaccionó sin dudar y respondió con contundencia: “Sí. Dicen que sí porque hay un video”. Su intervención provocó una ola de risas en el piso y terminó de instalar un clima completamente distendido.

Divertida con la rapidez de su compañera, Moria Casán comentó: “Mirá cómo sale la chiquitita”, destacando la velocidad con la que había contestado. A eso se sumó María Fernanda Callejón, que también aportó humor al momento: “¡Terrible! Vino de la pantalla corriendo hasta acá para contestar”.

Entre carcajadas, la conductora volvió sobre la respuesta y retrucó: “‘Dicen que sí’. Jajaja, me muero”. El estudio ya era un verdadero clima de risas generalizadas, con todos los integrantes sumándose al intercambio.

En ese marco, Federico Seeber también aportó lo suyo con ironía al señalar: “Se tiró de palomita”, en alusión a la velocidad con la que reaccionó Nazarena.

Lejos de esquivar el tema, la panelista se defendió entre risas y aclaró: “No, no. La conductora preguntó y yo respondí porque tengo fuentes”. La frase volvió a desatar carcajadas, mientras Moria cerraba con otra ironía: “Porque sos una auténtica profesional”.

Finalmente, Nazarena Di Serio profundizó sobre el origen del rumor y explicó: “Por supuesto. Señora, hay un video que se hizo muy viral durante el Mundial pasado donde Messi está en la cancha, usa el short bastante suelto y como que va corriendo y se ve que algo pasa. Yo no lo sé”. Así, el tema quedó envuelto en humor y se transformó en uno de los momentos más desopilantes del programa.

     

 

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