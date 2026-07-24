Fin de la novela: River oficializó la llegada de Ángel Correa tras las intensas negociaciones con Tigres

Cómo se destrabaron las negociaciones entre River y Tigres de México

El desenlace favorable de las gestiones requirió de múltiples propuestas formales para destrabar la postura del conjunto de Monterrey. El tira y afloje entre ambas partes duró varias semanas, con el conjunto regiomontano cambiando varias veces las condiciones del pase. Finalmente, todo se destrabó en la cuarta oferta y las diferencias en formas de pago se resolvieron con éxito.

Hasta cuándo firmará contrato Ángel Correa y qué récord marca en River

Con esta operación concretada, el futbolista concreta su retorno a la competencia local tras un extenso recorrido en el exterior. El ex futbolista de San Lorenzo y Atlético de Madrid tendrá vínculo hasta diciembre de 2029 y se convertirá en la compra más cara en la historia de River, a doce años de su salida del Ciclón para emigrar a Europa.