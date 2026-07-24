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Fin de la novela: River oficializó la llegada de Ángel Correa tras las intensas negociaciones con Tigres

El Millonario cerró el pase del campeón del mundo tras acordar con Tigres de México. Se hará la revisión médica y firmará hasta diciembre de 2029.

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River oficializó la llegada de Ángel Correa. 

River oficializó la llegada de Ángel Correa. 

El mercado de pases del fútbol argentino cerró uno de sus capítulos más extensos e intensos de los últimos tiempos con una confirmación de alto impacto: River oficializó la llegada de Ángel Correa. Tras intensas negociaciones con Tigres de México, el Millonario logró destrabar la salida del campeón del mundo, que se hará la revisión médica en las próximas horas para incorporarse de manera definitiva a la disciplina del equipo.

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La resolución de las tratativas trajo alivio a la dirigencia de Núñez tras semanas de idas y vueltas con las autoridades mexicanas. La espera terminó. La eterna novela entre Tigres de México y River llegó a su fin: el Millonario oficializó la llegada de Ángel Correa, que se suma a cambio de 15 millones de dólares más otros dos millones en objetivos.

El itinerario inmediato del atacante ya está definido en la capital argentina antes de la firma de los documentos. El campeón del mundo se realizará la revisión médica correspondiente en las próximas horas, para luego firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución de Núñez, según reza el comunicado oficial compartido por el propio club en redes sociales.

Cómo se destrabaron las negociaciones entre River y Tigres de México

El desenlace favorable de las gestiones requirió de múltiples propuestas formales para destrabar la postura del conjunto de Monterrey. El tira y afloje entre ambas partes duró varias semanas, con el conjunto regiomontano cambiando varias veces las condiciones del pase. Finalmente, todo se destrabó en la cuarta oferta y las diferencias en formas de pago se resolvieron con éxito.

Hasta cuándo firmará contrato Ángel Correa y qué récord marca en River

Con esta operación concretada, el futbolista concreta su retorno a la competencia local tras un extenso recorrido en el exterior. El ex futbolista de San Lorenzo y Atlético de Madrid tendrá vínculo hasta diciembre de 2029 y se convertirá en la compra más cara en la historia de River, a doce años de su salida del Ciclón para emigrar a Europa.

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