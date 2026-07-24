Ana Rosenfeld categórica con Mauro Icardi tras el robo en la casa de Wanda Nara: "Jaque mate"

Sobre el episodio de inseguridad en Milán, Ana Rosenfeld remarcó: "Hay una investigación muy profunda de la policía científica porque nunca había pasado un hecho de tal magnitud en esa zona. Hubo muchísima gente que hizo creer que todo esto había sido un invento de Wanda y el hecho está con filmaciones y por una cuestión de confidencialidad se pidió que los videos no circulen".

El pedido de juez a Mauro Icardi por su viaje a Italia

Ana Rosenfeld contó además las últimas novades en cuanto al ámbito legal: "El juez intimó al señor Icardi para que en 48 horas para que explique por qué viajó a Italia. A partir de eso le dio un día: si viajó para resolver (los pasaportes de las niñas) o para complicar".

"Si eventualmente el juez ve una actitud obstructiva del señor Icardi, él va a tomar todas las decisiones para que las niñas regresen. Hicimos jaque mate", comentó con total seguridad sobre la disputa legal entre Wanda e Icardi.

"Se que el señor Icardi tiene una particular forma de pensar respecto a varias situaciones. Creo que todo está estratégicamente pensado. Wanda es una excelente madre y cuestionar su faceta laboral y la actitud que ella tiene frente a la vida me parece que no habla bien de él", continuó la abogada.

Y planteó ante esta situación: "Esas niñas van a volver no van a ser rehenes de ninguna manera de la actitud obstraccionista que pueda tener el señor Icardi. Las nenas viajaron con su consentimiento. Ellas tienen que volver a la Argentina".

"Justamente sustrajeron la cartera que todos saben que usa con la documentación personal de los chicos, es increíble. Si la cartera era lo que lo importaba hubieran tirado los documentos y eso no pasó", cerró la abogada sobre el robo en la vivienda de Wanda Nara.