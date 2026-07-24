Sin Franco Colapinto en el primer ensayo, la Fórmula 1 abrió el GP de Hungría: quién manejó su auto y quiénes fueron los más rápidos

Quiénes quedaron en el Top 10 de la FP1 del GP de Hungría

Leclerc lidera la FP1 de la F1 en Hungría con Checo Pérez 18° y sin Colapinto. La primera práctica libre para el Gran Premio de Hungría comenzó con 23 grados de temperatura ambiente y 41 sobre el asfalto del circuito de Hungaroring, desarrollándose con varias incidencias. La sesión fue detenida con bandera roja a 23 minutos del final cuando el Aston Martin de Stroll sufrió una falla en la suspensión que lo llevó a un veloz trompo. Sobre el cierre, Leclerc sufrió problemas en su SF-26 justo al final de una vuelta y logró llegar lentamente hasta la entrada del pitlane para ser asistido por los mecánicos de Ferrari, aunque su registro previo le alcanzó para encabezar la tabla.

El ordenamiento de las diez principales ubicaciones en el Fin de la primera actividad del Gran Premio de Hungría finalizó de la siguiente manera: