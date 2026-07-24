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Sin Franco Colapinto en el primer ensayo, la Fórmula 1 abrió el GP de Hungría: quién manejó su auto y quiénes fueron los más rápidos

Sin la presencia del argentino en el primer entrenamiento por cesión de su coche, Charles Leclerc lideró la sesión. Colapinto saldrá a pista a las 12:00.

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Foto: Reuters 

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La categoría reina inició la acción oficial del fin de semana en el circuito de Hungaroring con un ensayo dominado por la escudería de Maranello. Sin Franco Colapinto, la Fórmula 1 abre el GP de Hungría con la primera práctica libre. El piloto argentino no participó del primer ensayo por una decisión del equipo Alpine, que le dio el auto al corredor de reserva Paul Aron. El pilarense saldrá a pista en el segundo entrenamiento que comenzará a las 12:00.

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Foto: Reuters 

La determinación sobre el monoplaza del argentino respondió estrictamente a exigencias reglamentarias de la categoría respecto a la suma de kilómetros para los jóvenes pilotos. Franco Colapinto estará únicamente en la segunda sesión de las prácticas libres en el GP de Hungría. Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, usó su coche en el primer entrenamiento por cuestiones reglamentarias. Durante el ensayo, el estonio no era el único rookie en la sesión: Leonardo Fornaroli sustituyó a Oscar Piastri, Fred Vesti a Kimi Antonelli en Mercedes, Ryo Hirakawa a Ollie Bearman en Haas y Colton Herta a Valtteri Bottas en Cadillac.

Por qué no corrió Franco Colapinto la FP1 y a qué hora vuelve a pista

La inactividad en el primer turno para el argentino dará paso a su debut en el trazado europeo durante la jornada de este mismo viernes. La primera práctica comenzará a las 8.30 (horario de la Argentina), mientras que la segunda será a las 12. Para los fanáticos locales que siguen la transmisión oficial, toda la actividad de la primera jornada de acción en este Gran Premio se podrá ver por Fox Sports y Disney+ Premium.

En lo deportivo para la escudería francesa, las pruebas iniciales con neumáticos blandos mantuvieron a los monoplazas lejos de la vanguardia: Pierre Gasly avanzó del 17° al 14° lugar con un tiempo de 1m21s704, mientras Aron lograba una vuelta de 1m22s168 para ubicarse 18°, cerrando la nómina con Gasly 14 y Paul Aron 19.

Quiénes quedaron en el Top 10 de la FP1 del GP de Hungría

Leclerc lidera la FP1 de la F1 en Hungría con Checo Pérez 18° y sin Colapinto. La primera práctica libre para el Gran Premio de Hungría comenzó con 23 grados de temperatura ambiente y 41 sobre el asfalto del circuito de Hungaroring, desarrollándose con varias incidencias. La sesión fue detenida con bandera roja a 23 minutos del final cuando el Aston Martin de Stroll sufrió una falla en la suspensión que lo llevó a un veloz trompo. Sobre el cierre, Leclerc sufrió problemas en su SF-26 justo al final de una vuelta y logró llegar lentamente hasta la entrada del pitlane para ser asistido por los mecánicos de Ferrari, aunque su registro previo le alcanzó para encabezar la tabla.

El ordenamiento de las diez principales ubicaciones en el Fin de la primera actividad del Gran Premio de Hungría finalizó de la siguiente manera:

  • Charles Leclerc

  • Max Verstappen

  • Lewis Hamilton

  • Isack Hadjar

  • George Russell

  • Gabriel Bortoleto

  • Fred Vesti

  • Nico Hülkenberg

  • Arvid Lindblad

  • 10° Liam Lawson

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