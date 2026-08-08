El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a Leo Messi tras la muerte de su padre: "Tu viejo se fue con..."

"Me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge. Imborrable en mi corazón, la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022", recordó también algunas de las experiencias compartidas con la familia Messi.

"Te acompaño de corazón. Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz", concluyó su posteo Marcelo Tinelli en el que arrobó a Leo Messi junto a un corazón en señal del más puro amor hacia el querido futbolista.

Cómo se conoció la noticia de la muerte de Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, se conoció durante la mañana de este sábado 8 de agosto de 2026 y generó una rápida repercusión en el mundo del fútbol. La información comenzó a circular a partir de distintos medios argentinos y de fuentes vinculadas al entorno del capitán de la Selección.

Minutos después, la noticia tuvo confirmación oficial por parte del Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado. A través de un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, la institución informó el fallecimiento de Jorge Messi, quien tenía 68 años.

Según precisó el parte médico, el empresario murió a las 2 de la madrugada mientras se encontraba internado en el sanatorio rosarino. En el comunicado, la institución decidió no brindar precisiones acerca de las causas de su muerte y señaló que la determinación responde al respeto por la privacidad de la familia.

Una vez conocida la confirmación oficial, la noticia se replicó rápidamente y comenzaron a aparecer las primeras muestras de pesar. Newell’s Old Boys fue una de las primeras instituciones en despedir públicamente a Jorge Messi. Poco después, también se sumó la Liga Profesional de Fútbol, que expresó sus condolencias ante la triste noticia.