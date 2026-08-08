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El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a Leo Messi tras la muerte de su padre: "Tu viejo se fue con..."

ge messiA horas de confirmarse la muerte de Jorge Messi, uno de los primeros famosos en acompañar públicamente a Leo Messi y su familia fue Marcelo Tinelli, quien le dedicó unas palabras desde sus redes. Mirá.

8 ago 2026, 12:23
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El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a Leo Messi tras la muerte de su padre: Tu viejo se fue con...

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El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a Leo Messi tras la muerte de su padre: "Tu viejo se fue con..."

rEste sábado por la mañana se conoció la triste noticia de la muerte de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, quien estaba internado en la Clínica Centro de Rosario como consecuencia de una dura enfermedad contra la que luchaba desde hacía tiempo. En medio de la conmoción ante semejante noticia, sobre todo después de lo ocurrido con Florencia Peña, Marcelo Tinelli no dudó en hacerle llegar un sentido mensaje al capitán de Selección argentina en este momento tan duro.

Amante del fútbol de toda la vida y admirador de Leo, el conductor televisivo que durante el reciente Mundial 2026 regresó la periodismo deportivo, usó sus Instagram Stories para expresarle sus condolencias.

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Qué medidas tomó la AFA para los partidos de fútbol por la muerte de Jorge Messi

Luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una serie de medidas para homenajearlo durante los partidos que se disputen desde este sábado.

"Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy sólo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar", expresó Marcelo en su historia virtual con fondo negro y letras blancas.

Al tiempo que agregó, sabiendo perfectamente cuánto duele perder a un padre: "Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos". Y fue allí que le hizo saber: "Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo".

"Me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge. Imborrable en mi corazón, la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022", recordó también algunas de las experiencias compartidas con la familia Messi.

"Te acompaño de corazón. Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz", concluyó su posteo Marcelo Tinelli en el que arrobó a Leo Messi junto a un corazón en señal del más puro amor hacia el querido futbolista.

Cómo se conoció la noticia de la muerte de Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, se conoció durante la mañana de este sábado 8 de agosto de 2026 y generó una rápida repercusión en el mundo del fútbol. La información comenzó a circular a partir de distintos medios argentinos y de fuentes vinculadas al entorno del capitán de la Selección.

Minutos después, la noticia tuvo confirmación oficial por parte del Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado. A través de un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, la institución informó el fallecimiento de Jorge Messi, quien tenía 68 años.

Según precisó el parte médico, el empresario murió a las 2 de la madrugada mientras se encontraba internado en el sanatorio rosarino. En el comunicado, la institución decidió no brindar precisiones acerca de las causas de su muerte y señaló que la determinación responde al respeto por la privacidad de la familia.

Una vez conocida la confirmación oficial, la noticia se replicó rápidamente y comenzaron a aparecer las primeras muestras de pesar. Newell’s Old Boys fue una de las primeras instituciones en despedir públicamente a Jorge Messi. Poco después, también se sumó la Liga Profesional de Fútbol, que expresó sus condolencias ante la triste noticia.

En pocas palabras

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Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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