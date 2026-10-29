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Desde Moria Casán hasta Zaira Nara, Flor Vigna y Marta Fort: los impactantes looks de los Premios Ídolo 2026

La Usina del Arte se convirtió en el escenario de una noche llena de glamour, donde las celebridades lucieron sus looks más impactantes. Mirá las fotos de Moria Casán, Marta Fort y Zaira Nara, entre muchas otras.

29 oct 2026, 10:08
Desde Moria Casán hasta Zaira Nara, Flor Vigna y Marta Fort: los impactantes looks de los Premios Ídolo 2026

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Moria Casán, Zaira Nara, Flor Vigna y Marta Fort fueron algunas de las muchísimas figuras que se destacaron anoche con sus outfits en los Premios Ídolo 2026. El evento reunió a las principales personalidades del streaming, las redes sociales y el espectáculo argentino en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la alfombra roja se convirtió en uno de los grandes atractivos de la noche.

Con la temática “Romantic Garden” como consigna, los famosos desplegaron sus estilos frente a las cámaras y apostaron por diferentes propuestas para lucirse durante la ceremonia. Entre vestidos de fiesta, trajes y diseños que buscaron marcar tendencia, los looks se llevaron buena parte de las miradas en una de las citas más importantes del universo digital.

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La gala contó con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, mientras que Marta Fort, Julieta Poggio y Fede Popgold estuvieron al frente de la previa, acompañando el encuentro de las principales figuras del ambiente.

Además de Zaira Nara, La One y Flor Vigna, otras personalidades que dijeron presente fueron Daniela Celis, quien asistió junto a sus gemelas, Luck Ra, Nico Occhiato, Jimena Barón junto a su hijo Momo y Lola Latorre, entre muchas otras celebridades que formaron parte de esta edición.

La ceremonia reconoció a creadores de contenido, personalidades digitales y referentes del entretenimiento, en una noche que combinó premios, glamour y las últimas tendencias de la moda.

La consigna romántica de la alfombra roja funcionó como marco para una amplia variedad de estilismos, con propuestas que reflejaron diferentes gustos y maneras de interpretar la temática. Así, los invitados aprovecharon la ocasión para mostrar sus apuestas más destacadas y convertir sus elecciones de vestuario en uno de los focos de atención de los Premios Ídolo 2026.

RS FOTOS.

Los Premios Ídolo celebraron su tercera edición argentina con una gala récord

Los Premios Ídolo Argentina 2026 reunieron este miércoles 28 de octubre a los principales creadores de contenido, streamers e influencers del país en la Usina del Arte, en Buenos Aires. La gala, ya consolidada como una de las fiestas más importantes del ecosistema digital local, celebró su tercera edición con 29 categorías y una convocatoria récord de más de 290.000 postulaciones del público.

El certamen, que nació en España de la mano de la influencer Dulceida, llegó a Argentina en 2024 y desde entonces reconoce a quienes marcaron tendencias, construyeron comunidades y transformaron su actividad en redes en una industria profesional. En esta oportunidad, la ceremonia fue conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello, mientras la previa tuvo su propia cobertura desde una alfombra rosa inspirada en la temática “Romantic Garden”.

La edición 2026 incorporó dos reconocimientos inéditos: “Mejor Comunidad”, destinado a los espacios digitales que se forman alrededor de canales de streaming, y “Ídolo Notero/a”, pensado para destacar a los nuevos cronistas del entorno digital.

Las ternas abarcaron áreas tan diversas como moda, gastronomía, viajes, belleza, deporte, música, YouTube, TikTok, salud, tecnología y actualidad. Cuatro categorías se definieron mediante el voto del público: Mejor Comunidad, Momento Viral, Ídolo Emergente e Ídolo Notero/a; el resto fue resuelto por un jurado especializado.

El momento más esperado fue la entrega de “Creador Digital del Año”, el máximo galardón de la noche. A diferencia del resto, esa distinción no tuvo nominados anunciados con anticipación: el nombre del ganador se conoció recién durante la transmisión en vivo.

La gala se pudo seguir en directo a través de Streams Telefe, con una emisión posterior en la pantalla de Telefe, que renovó su alianza con el evento tras la edición de 2025.

Entre los nominados figuraron creadores de distintos rubros y generaciones, desde referentes de la gastronomía y la moda hasta músicos, deportistas y figuras del streaming. La ceremonia confirmó, además, el crecimiento del formato: más de 30 agencias de representación participaron del proceso de selección y la producción apostó por una puesta televisiva con varias cámaras, pantallas y cobertura desde la llegada de los invitados.

Con su tercera edición, los Premios Ídolo volvieron a dejar claro que la cultura digital dejó de ser un fenómeno de nicho: hoy tiene sus propias estrellas, sus comunidades y, también, su gran noche de premios.

     

 

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