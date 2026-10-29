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La supuesta amante de Emanuel Ortega cumplió un gran sueño tras el escándalo con Julieta Prandi

Se conoció el gran logro de Josefina Lynch tras quedar envuelta en la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega tras grabar en el estudio del cantante.

29 oct 2026, 10:35
La supuesta amante de Emanuel Ortega cumplió un gran sueño tras el escándalo con Julieta Prandi

La supuesta amante de Emanuel Ortega cumplió un gran sueño tras el escándalo con Julieta Prandi

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La supuesta amante de Emanuel Ortega cumplió un gran sueño tras el escándalo con Julieta Prandi

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de casarse por civil y en medio un enorme revuelo tras el sorpresivo anuncio a mediados de octubre de la propia modelo confirmando el final de la relación a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que con el correr de los días el nombre de Josefina Lynch quedó en medio del escándalo tras estar en el estudio de grabación del cantante por cuestiones laborales, lo que habría provocado la furia de Prandi al darse cuenta que se encontraba allí.

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La joven en todo momento aclaró que su presencia en el estudio del cantante se debió estrictamente a temas profesionales y desde las redes desmintió las versiones que circularon en torno a la polémica separación de la modelo y el cantante.

Lo cierto es que en los últimos días, la joven artista cumplió un gran sueño en medio del revuelo que generó el final del matrimonio de Prandi y Ortega. La cantante viajó a Miami, Estados Unidos, y participó de los reconocidos Premios Billboard de la Música Latina 2026.

“Gracias Billboard por recibirme y darme el espacio para hacer lo que más me gusta. Sueño cumplido”, expresó con total alegría Josefina Lynch desde su cuenta en Instagram orgullosa de la convocatoria al evento musical y alejándose por un momento del revuelo médiatico de la separación de la modelo y el cantante y cumpliendo así un gran sueño artístico.

La firme aclaración de Josefina Lynch por el escándalo entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch compartió un contundente descargo desde las redes al verse involucrada en versiones sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

La joven artista cuestionó las especulaciones que circularon en los últimos días y se defendió: “Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia", comenzó su posteo.

“Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, aseguró sobre su presencia en el estudio de grabación del cantante.

Y cuestionó sobre lo que se generó al respecto: “La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas. Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo".

“Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres (más aún, hermanos) recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias. Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”, concluyó.

     

 

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