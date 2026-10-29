La supuesta amante de Emanuel Ortega cumplió un gran sueño tras el escándalo con Julieta Prandi

“Gracias Billboard por recibirme y darme el espacio para hacer lo que más me gusta. Sueño cumplido”, expresó con total alegría Josefina Lynch desde su cuenta en Instagram orgullosa de la convocatoria al evento musical y alejándose por un momento del revuelo médiatico de la separación de la modelo y el cantante y cumpliendo así un gran sueño artístico.

La firme aclaración de Josefina Lynch por el escándalo entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch compartió un contundente descargo desde las redes al verse involucrada en versiones sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

La joven artista cuestionó las especulaciones que circularon en los últimos días y se defendió: “Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia", comenzó su posteo.

“Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, aseguró sobre su presencia en el estudio de grabación del cantante.

Y cuestionó sobre lo que se generó al respecto: “La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas. Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo".

“Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres (más aún, hermanos) recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias. Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”, concluyó.