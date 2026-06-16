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Juanita Viale y el conqueteo con Juan Manuel Ucera que incomodó a todos

Revuelo total por el coqueteo entre Juanita Viale y el marido de Nicole Neumann, que generó incomodidad a todos. Mirá qué pasó.

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Juanita Viale y el conqueteo con Juan Manuel Ucera que incomodó a todos

Lo que parecía una charla más en la mesa de Juanita Viale terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. El invitado era Juan Manuel Urcera, piloto de automovilismo y marido de Nicole Neumann, pero lo que llamó la atención no fueron sus anécdotas deportivas sino la particular dinámica que se generó con la conductora.

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Desde el comienzo de la emisión, varios de los presentes notaron una química especial entre ambos. Todo arrancó en el segmeto de cocina de Jimena Monteverde, allí Juanita le preguntó la edad y reaccionó sorprendida al escuchar la respuesta.

"¿34 años?", lanzó, entre asombro y sonrisa.

A partir de ahí, el intercambio fue escalando. En un momento, la conductora reparó en una lesión que tenía el corredor y comenzó a preguntarle por las marcas que llevaba en el cuerpo producto de los accidentes de su carrera.

Mientras él explicaba una fractura expuesta que sufrió años atrás, Juanita no dudó en tocarle el brazo para observar la lesión, una situación que rápidamente fue advertida por el resto de la mesa.

Quien terminó verbalizando lo que muchos estaban viendo fue Rafael Ferro. "Y se tocan...", comentó el actor entre risas, dejando al descubierto el clima que se había instalado.

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Pero la situación no quedó ahí. Mientras Jimena Monteverde realizaba su tradicional segmento, Juanita y Urcera continuaron conversando entre ellos, casi ajenos a lo que sucedía alrededor.

La escena provocó nuevas bromas de Ferro. "Estamos pintados al óleo", disparó el actor, generando carcajadas en el estudio.

La propia Monteverde también se sumó al momento. "¿Quieren que nos vayamos a otro lado?", preguntó divertida al notar que la atención parecía estar puesta en otro lugar.

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Entre bromas y comentarios, tanto Ferro como Monteverde amagaron con abandonar el estudio para dejar solos a la conductora y al piloto, alimentando aún más las especulaciones.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron la llamativa interacción entre ambos.

Muchos destacaron las miradas, los gestos de complicidad y las conversaciones en voz baja que mantuvieron durante buena parte del programa. Otros, directamente, bromearon con la situación y hasta pidieron que "alguien le avise a Nicole" sobre lo que había ocurrido en la mesa.

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