Juanita Viale y el conqueteo con Juan Manuel Ucera que incomodó a todos

Mientras él explicaba una fractura expuesta que sufrió años atrás, Juanita no dudó en tocarle el brazo para observar la lesión, una situación que rápidamente fue advertida por el resto de la mesa.

Quien terminó verbalizando lo que muchos estaban viendo fue Rafael Ferro. "Y se tocan...", comentó el actor entre risas, dejando al descubierto el clima que se había instalado.

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Pero la situación no quedó ahí. Mientras Jimena Monteverde realizaba su tradicional segmento, Juanita y Urcera continuaron conversando entre ellos, casi ajenos a lo que sucedía alrededor.

La escena provocó nuevas bromas de Ferro. "Estamos pintados al óleo", disparó el actor, generando carcajadas en el estudio.

La propia Monteverde también se sumó al momento. "¿Quieren que nos vayamos a otro lado?", preguntó divertida al notar que la atención parecía estar puesta en otro lugar.

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Entre bromas y comentarios, tanto Ferro como Monteverde amagaron con abandonar el estudio para dejar solos a la conductora y al piloto, alimentando aún más las especulaciones.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron la llamativa interacción entre ambos.

Muchos destacaron las miradas, los gestos de complicidad y las conversaciones en voz baja que mantuvieron durante buena parte del programa. Otros, directamente, bromearon con la situación y hasta pidieron que "alguien le avise a Nicole" sobre lo que había ocurrido en la mesa.