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Rollos de canela caseros: la receta fácil para lograr una masa esponjosa y llena de aroma

Los rollos de canela caseros son una de las preparaciones más elegidas de la pastelería casera, gracias a su textura suave, su masa esponjosa y su inconfundible aroma especiado.

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Los rollos de canela caseros son una de las preparaciones más elegidas de la pastelería casera

Los rollos de canela caseros son una de las preparaciones más elegidas de la pastelería casera, gracias a su textura suave, su masa esponjosa y su inconfundible aroma especiado.

Los rollos de canela son una de las preparaciones más clásicas de la pastelería casera, reconocidos por su aroma intenso, su sabor dulce y su característica textura suave y esponjosa.

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A través de un proceso simple de fermentación y horneado, es posible lograr una preparación sencilla con un resultado equilibrado entre la humedad de la masa y el perfume de la canela, ideal para acompañar el café o disfrutar en cualquier momento del día. La receta pertenece al canal de YouTube Miel House, donde tiene más de un millón de visualizaciones.

Ingredientes para los rollos de canela

rolloscanela

Para la masa:

150 ml de leche

1 cucharadita de azúcar

25 g de levadura fresca

425 g de harina común

75 g de azúcar

2 huevos

50 g de manteca a temperatura ambiente (punto pomada)

Una pizca de sal

Para el relleno:

50 g de azúcar blanca

50 g de azúcar morena, integral o mascabo

1 a 2 cucharaditas de canela en polvo

Cacao en polvo a gusto

Para el armado y acabado:

Manteca adicional (para pincelar)

Agua (para sellar la masa)

Azúcar glas (opcional para decorar)

Cómo preparar los rollos de canela, paso a paso

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Activación de la levadura: colocar la leche en un recipiente, añadir una cucharadita de azúcar y disolver la levadura fresca. Dejar reposar durante al menos 5 minutos, hasta que espume.

Mezcla inicial: en un bowl amplio, mezclar la harina con los 75 g de azúcar. Incorporar la leche con la levadura activada.

Amasado e integración: agregar los huevos, la manteca blanda y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar y luego amasar sobre una superficie enharinada hasta obtener una masa lisa y elástica.

Primer levado: formar un bollo, colocarlo en un recipiente ligeramente enharinado, cubrir y dejar reposar durante 30 minutos, hasta que aumente notablemente su tamaño.

Preparación del relleno: mientras la masa reposa, mezclar el azúcar blanca, el azúcar morena, la canela y el cacao en polvo.

Estirado de la masa: desgasificar la masa y estirarla con un rodillo hasta formar un rectángulo uniforme.

Armado de los rollos: pincelar la superficie con manteca y espolvorear la mezcla de azúcar y especias, dejando libre uno de los bordes largos.

Enrollado y corte de los rollos: humedecer el borde libre con agua para sellar. Enrollar la masa con cuidado y cortar en porciones iguales. Se obtienen aproximadamente 16 unidades.

Horneado: disponer los rollos en una placa y hornear en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, o hasta que estén dorados.

Finalización: retirar del horno y, si se desea, decorar con azúcar glas o un ligero glaseado antes de servir.

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