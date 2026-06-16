Rollos de canela caseros: la receta fácil para lograr una masa esponjosa y llena de aroma

1 cucharadita de azúcar

25 g de levadura fresca

425 g de harina común

75 g de azúcar

2 huevos

50 g de manteca a temperatura ambiente (punto pomada)

Una pizca de sal

Para el relleno:

50 g de azúcar blanca

50 g de azúcar morena, integral o mascabo

1 a 2 cucharaditas de canela en polvo

Cacao en polvo a gusto

Para el armado y acabado:

Manteca adicional (para pincelar)

Agua (para sellar la masa)

Azúcar glas (opcional para decorar)

Cómo preparar los rollos de canela, paso a paso

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Activación de la levadura: colocar la leche en un recipiente, añadir una cucharadita de azúcar y disolver la levadura fresca. Dejar reposar durante al menos 5 minutos, hasta que espume.

Mezcla inicial: en un bowl amplio, mezclar la harina con los 75 g de azúcar. Incorporar la leche con la levadura activada.

Amasado e integración: agregar los huevos, la manteca blanda y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar y luego amasar sobre una superficie enharinada hasta obtener una masa lisa y elástica.

Primer levado: formar un bollo, colocarlo en un recipiente ligeramente enharinado, cubrir y dejar reposar durante 30 minutos, hasta que aumente notablemente su tamaño.

Preparación del relleno: mientras la masa reposa, mezclar el azúcar blanca, el azúcar morena, la canela y el cacao en polvo.

Estirado de la masa: desgasificar la masa y estirarla con un rodillo hasta formar un rectángulo uniforme.

Armado de los rollos: pincelar la superficie con manteca y espolvorear la mezcla de azúcar y especias, dejando libre uno de los bordes largos.

Enrollado y corte de los rollos: humedecer el borde libre con agua para sellar. Enrollar la masa con cuidado y cortar en porciones iguales. Se obtienen aproximadamente 16 unidades.

Horneado: disponer los rollos en una placa y hornear en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, o hasta que estén dorados.

Finalización: retirar del horno y, si se desea, decorar con azúcar glas o un ligero glaseado antes de servir.