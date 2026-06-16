Rollos de canela caseros: la receta fácil para lograr una masa esponjosa y llena de aroma

Los rollos de canela son una de las preparaciones más clásicas de la pastelería casera, reconocidos por su aroma intenso, su sabor dulce y su característica textura suave y esponjosa.
Los rollos de canela caseros son una de las preparaciones más elegidas de la pastelería casera, gracias a su textura suave, su masa esponjosa y su inconfundible aroma especiado.
Los rollos de canela caseros son una de las preparaciones más elegidas de la pastelería casera, gracias a su textura suave, su masa esponjosa y su inconfundible aroma especiado.
Los rollos de canela son una de las preparaciones más clásicas de la pastelería casera, reconocidos por su aroma intenso, su sabor dulce y su característica textura suave y esponjosa.
A través de un proceso simple de fermentación y horneado, es posible lograr una preparación sencilla con un resultado equilibrado entre la humedad de la masa y el perfume de la canela, ideal para acompañar el café o disfrutar en cualquier momento del día. La receta pertenece al canal de YouTube Miel House, donde tiene más de un millón de visualizaciones.
Para la masa:
150 ml de leche
1 cucharadita de azúcar
25 g de levadura fresca
425 g de harina común
75 g de azúcar
2 huevos
50 g de manteca a temperatura ambiente (punto pomada)
Una pizca de sal
Para el relleno:
50 g de azúcar blanca
50 g de azúcar morena, integral o mascabo
1 a 2 cucharaditas de canela en polvo
Cacao en polvo a gusto
Para el armado y acabado:
Manteca adicional (para pincelar)
Agua (para sellar la masa)
Azúcar glas (opcional para decorar)
Activación de la levadura: colocar la leche en un recipiente, añadir una cucharadita de azúcar y disolver la levadura fresca. Dejar reposar durante al menos 5 minutos, hasta que espume.
Mezcla inicial: en un bowl amplio, mezclar la harina con los 75 g de azúcar. Incorporar la leche con la levadura activada.
Amasado e integración: agregar los huevos, la manteca blanda y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar y luego amasar sobre una superficie enharinada hasta obtener una masa lisa y elástica.
Primer levado: formar un bollo, colocarlo en un recipiente ligeramente enharinado, cubrir y dejar reposar durante 30 minutos, hasta que aumente notablemente su tamaño.
Preparación del relleno: mientras la masa reposa, mezclar el azúcar blanca, el azúcar morena, la canela y el cacao en polvo.
Estirado de la masa: desgasificar la masa y estirarla con un rodillo hasta formar un rectángulo uniforme.
Armado de los rollos: pincelar la superficie con manteca y espolvorear la mezcla de azúcar y especias, dejando libre uno de los bordes largos.
Enrollado y corte de los rollos: humedecer el borde libre con agua para sellar. Enrollar la masa con cuidado y cortar en porciones iguales. Se obtienen aproximadamente 16 unidades.
Horneado: disponer los rollos en una placa y hornear en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, o hasta que estén dorados.
Finalización: retirar del horno y, si se desea, decorar con azúcar glas o un ligero glaseado antes de servir.