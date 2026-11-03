En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
FÚTBOL

El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la trágica muerte de Jesús de Miguel: "No hay... "

Lionel Messi envió sus condolencias tras la trágica muerte del futbolista Jesús de Miguel en España.

El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la trágica muerte de Jesús de Miguel: No hay...

El fútbol internacional atraviesa horas de profunda consternación tras confirmarse la trágica muerte de Jesús de Miguel, atacante del CD Tenerife de 30 años, quien falleció como consecuencia de un severo impacto sufrido durante un encuentro ante el RC Andorra por la segunda división de España. La conmoción generó una inmensa ola de repercusiones en el ámbito deportivo, donde Lionel Messi se sumó al dolor colectivo enviando un sentidísimo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram: “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”.

Leé también La Selección Argentina confirmó dónde jugará ante Uruguay y Costa Rica en la primera fecha FIFA sin Messi
La Selección Argentina confirmó las sedes para medirse ante Uruguay y Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre.

A las palabras del capitán de la Selección Argentina y estrella del Inter Miami se sumaron las manifestaciones de condolencia de diversos profesionales, entre ellos el mediocampista Nico Paz —surgido de las divisiones menores de la entidad canaria—, quien expresó su incredulidad ante el desenlace. Por su parte, la directiva del CD Tenerife ratificó la triste noticia mediante sus canales oficiales, al tiempo que los familiares del atacante agradecieron las infinitas muestras de afecto recibidas y solicitaron el debido respeto a su privacidad en medio de este difícil momento.

Cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel durante el partido

La fatídica secuencia se desencadenó en pleno desarrollo del compromiso entre Tenerife y Andorra, cuando el delantero madrileño fue a disputar un balón aéreo dentro del área. En esa misma acción, Jesús de Miguel chocó de manera violenta contra el arquero rival Jesús Owono, quien había salido a cortar la jugada. El fuerte golpe dejó al atacante blanquiazul completamente inconsciente sobre el césped, motivando la desesperada intervención de los futbolistas de ambos planteles para solicitar asistencia médica urgente.

Tras lograr estabilizarlo sobre el campo de juego, los profesionales de la salud trasladaron de urgencia al jugador en ambulancia hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en la unidad de terapia intensiva. Ante la gravedad del episodio, el árbitro Pérez Hernández resolvió expulsar al guardameta del Andorra y suspender definitivamente el partido, mientras las tribunas del estadio despidieron al futbolista con un cerrado y emotivo aplauso durante su retiro en camilla.

Quién era Jesús de Miguel y cómo fue su trayectoria en el fútbol español

Conocido cariñosamente en el ambiente deportivo como “Demi”, el delantero nacido en Madrid en septiembre de 1996 construyó una carrera basada en la perseverancia y el esfuerzo a través de las divisiones de ascenso. Tras dar sus primeros pasos en Lugo Fuenlabrada y Leganés, logró su primer hito en la temporada 2017/18 con el Internacional de Madrid al conseguir el ascenso a Segunda B. Posteriormente, tras un destacado paso por Navalcarnero con 11 conquistas, desembarcó en 2021 en Unionistas de Salamanca, donde sus compañeros lo recuerdan como un futbolista zurdo de casi 1,90 metros, sumamente trabajador y comprometido con el grupo.

Su consolidación absoluta en el plano goleador se produjo a principios de 2023 con la camiseta del CD Castellón. En aquella campaña se consagró como máximo artillero de su grupo con 16 tantos y logró el ascenso, siendo galardonado como el mejor jugador del torneo y cumpliendo el sueño de debutar en el fútbol profesional a los 27 años. Su altísimo rendimiento derivó en que en julio de 2025 el CD Tenerife concretara su fichaje por tres temporadas, convirtiéndose rápidamente en una pieza fundamental del esquema al aportar 11 goles para devolver a la institución a la categoría de plata.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi
Notas relacionadas
¿Vuelve al fútbol argentino? La tajante revelación sobre el futuro de Lionel Messi
Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en el pecho del arquero
Jugada tragedia y problemas legales en el fútbol español: quién es Jesús Owono y por qué puedo ir preso

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar