El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la trágica muerte de Jesús de Miguel: "No hay... "

Quién era Jesús de Miguel y cómo fue su trayectoria en el fútbol español

Conocido cariñosamente en el ambiente deportivo como “Demi”, el delantero nacido en Madrid en septiembre de 1996 construyó una carrera basada en la perseverancia y el esfuerzo a través de las divisiones de ascenso. Tras dar sus primeros pasos en Lugo Fuenlabrada y Leganés, logró su primer hito en la temporada 2017/18 con el Internacional de Madrid al conseguir el ascenso a Segunda B. Posteriormente, tras un destacado paso por Navalcarnero con 11 conquistas, desembarcó en 2021 en Unionistas de Salamanca, donde sus compañeros lo recuerdan como un futbolista zurdo de casi 1,90 metros, sumamente trabajador y comprometido con el grupo.

Su consolidación absoluta en el plano goleador se produjo a principios de 2023 con la camiseta del CD Castellón. En aquella campaña se consagró como máximo artillero de su grupo con 16 tantos y logró el ascenso, siendo galardonado como el mejor jugador del torneo y cumpliendo el sueño de debutar en el fútbol profesional a los 27 años. Su altísimo rendimiento derivó en que en julio de 2025 el CD Tenerife concretara su fichaje por tres temporadas, convirtiéndose rápidamente en una pieza fundamental del esquema al aportar 11 goles para devolver a la institución a la categoría de plata.