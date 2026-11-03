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ANSES paga el extra de $60.203 en noviembre: la lista completa de beneficiarios que lo cobran con la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida en noviembre de 2026 el adicional de $60.203 por el Complemento Leche del Plan 1000 Días a familias con niños de hasta 3 años y embarazadas titulares de la AUH y AUE.

ANSES paga el extra de $60.203 en noviembre: la lista completa de beneficiarios que lo cobran con la AUH

ANSES paga el extra de $60.203 en noviembre: la lista completa de beneficiarios que lo cobran con la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida en noviembre de 2026 un adicional extraordinario de $60.203 correspondientes al Complemento Leche del Plan 1000 Días, impulsado por el Ministerio de Capital Humano. El beneficio alimentario se acredita de manera automática junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para las familias con niños de hasta 3 años a cargo y es 100% compatible con los pagos de la Tarjeta Alimentar.

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¿Quiénes tienen derecho a cobrar el Complemento Leche de ANSES en noviembre?

El subsidio alimentario está focalizado en los sectores vulnerables para garantizar el desarrollo nutricional durante la primera infancia. Acceden de forma directa los siguientes grupos:

  • Titulares de la AUH: que tengan a su cargo niños de hasta 3 años inclusive.

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): beneficiarias gestantes registradas en el sistema.

  • Hijos con discapacidad: sin límite de edad, siempre que perciban la asignación y se encuentren dentro de la franja etaria prioritaria de cobertura nutricional.

No requiere trámites ni inscripciones independientes; el cruce de datos se realiza automáticamente y el monto del complemento se liquida al 100% en la cuenta bancaria, sin sufrir la retención mensual del 20%.

¿Cuál es el monto de cobro directo de la AUH con retención y extras en noviembre?

El haber bruto de la AUH aumenta a $159.611 por hijo ($519.704 para hijo con discapacidad). Mensualmente, ANSES deposita el 80% en mano y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta sanitaria y escolar:

  • AUH General (80% en mano): $127.688,80 netos (retención acumulada del 20%: $31.922,20).

  • AUH por Discapacidad (80% en mano): $415.763,20 netos (retención acumulada del 20%: $103.940,80).

  • Complemento Leche (100% en mano): $60.203 adicionales por cada niño menor de 3 años.

¿Cuánto cobra en total una familia sumando la AUH, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar?

Los tres programas asistenciales son acumulables. Al sumar el cobro directo de la AUH (80%), el Complemento Leche ($60.203) y la Tarjeta Alimentar (según la cantidad de menores en el hogar), los montos netos de bolsillo acreditados en la cuenta bancaria durante noviembre se estructuran de la siguiente manera:

  • Familia con 1 hijo (menor de 3 años): cobra $127.688,80 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $260.141,80 totales en mano ($31.922,20 retenidos acumulados).

  • Familia con 2 hijos (uno menor de 3 años): percibe $255.377,60 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $113.299 (Tarjeta Alimentar) = $428.879,60 totales en mano ($63.844,40 retenidos acumulados).

  • Familia con 3 hijos (uno menor de 3 años): liquida $383.066,40 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $149.425 (Tarjeta Alimentar) = $592.694,40 totales en mano ($95.766,60 retenidos acumulados).

¿Cómo funciona la acreditación automática del 100% de la AUH sin presentar la Libreta?

ANSES implementó un sistema cruzado con el Ministerio de Salud a través del Programa Sumar para la verificación automática de requisitos en niños de hasta 5 años inclusive:

  • Acreditación automática de la retención: si el menor de hasta 5 años registra el esquema completo de vacunación y los controles pediátricos al día en el sistema estatal, ANSES valida los datos automáticamente sin exigir el formulario de Libreta AUH presencial.

  • Hijos mayores de 5 años: deben presentar obligatoriamente la Libreta de Asignación Universal antes de fin de año de forma digital mediante Mi ANSES o en las oficinas del organismo para certificar la regularidad escolar y liberar el 20% acumulado.

En pocas palabras

  • ANSES: Paga en noviembre un adicional de $60.203 del Complemento Leche.
  • Beneficiarios: Titulares de AUH con niños de hasta 3 años y AUE.
  • Monto total: Familia tipo cobra $260.141,80 sumando AUH, Complemento y Tarjeta Alimentar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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