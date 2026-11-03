ANSES paga el extra de $60.203 en noviembre: la lista completa de beneficiarios que lo cobran con la AUH

AUH General (80% en mano): $127.688,80 netos (retención acumulada del 20%: $31.922,20).

AUH por Discapacidad (80% en mano): $415.763,20 netos (retención acumulada del 20%: $103.940,80).

Complemento Leche (100% en mano): $60.203 adicionales por cada niño menor de 3 años.

¿Cuánto cobra en total una familia sumando la AUH, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar?

Los tres programas asistenciales son acumulables. Al sumar el cobro directo de la AUH (80%), el Complemento Leche ($60.203) y la Tarjeta Alimentar (según la cantidad de menores en el hogar), los montos netos de bolsillo acreditados en la cuenta bancaria durante noviembre se estructuran de la siguiente manera:

Familia con 1 hijo (menor de 3 años): cobra $127.688,80 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $260.141,80 totales en mano ($31.922,20 retenidos acumulados).

Familia con 2 hijos (uno menor de 3 años): percibe $255.377,60 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $113.299 (Tarjeta Alimentar) = $428.879,60 totales en mano ($63.844,40 retenidos acumulados).

Familia con 3 hijos (uno menor de 3 años): liquida $383.066,40 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $149.425 (Tarjeta Alimentar) = $592.694,40 totales en mano ($95.766,60 retenidos acumulados).

¿Cómo funciona la acreditación automática del 100% de la AUH sin presentar la Libreta?

ANSES implementó un sistema cruzado con el Ministerio de Salud a través del Programa Sumar para la verificación automática de requisitos en niños de hasta 5 años inclusive: