ANSES paga el extra de $60.203 en noviembre: la lista completa de beneficiarios que lo cobran con la AUH

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AUH General (80% en mano): $127.688,80 netos (retención acumulada del 20%: $31.922,20).
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AUH por Discapacidad (80% en mano): $415.763,20 netos (retención acumulada del 20%: $103.940,80).
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Complemento Leche (100% en mano): $60.203 adicionales por cada niño menor de 3 años.
¿Cuánto cobra en total una familia sumando la AUH, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar?
Los tres programas asistenciales son acumulables. Al sumar el cobro directo de la AUH (80%), el Complemento Leche ($60.203) y la Tarjeta Alimentar (según la cantidad de menores en el hogar), los montos netos de bolsillo acreditados en la cuenta bancaria durante noviembre se estructuran de la siguiente manera:
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Familia con 1 hijo (menor de 3 años): cobra $127.688,80 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $260.141,80 totales en mano ($31.922,20 retenidos acumulados).
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Familia con 2 hijos (uno menor de 3 años): percibe $255.377,60 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $113.299 (Tarjeta Alimentar) = $428.879,60 totales en mano ($63.844,40 retenidos acumulados).
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Familia con 3 hijos (uno menor de 3 años): liquida $383.066,40 (AUH 80%) + $60.203 (Complemento Leche) + $149.425 (Tarjeta Alimentar) = $592.694,40 totales en mano ($95.766,60 retenidos acumulados).
¿Cómo funciona la acreditación automática del 100% de la AUH sin presentar la Libreta?
ANSES implementó un sistema cruzado con el Ministerio de Salud a través del Programa Sumar para la verificación automática de requisitos en niños de hasta 5 años inclusive:
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Acreditación automática de la retención: si el menor de hasta 5 años registra el esquema completo de vacunación y los controles pediátricos al día en el sistema estatal, ANSES valida los datos automáticamente sin exigir el formulario de Libreta AUH presencial.
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Hijos mayores de 5 años: deben presentar obligatoriamente la Libreta de Asignación Universal antes de fin de año de forma digital mediante Mi ANSES o en las oficinas del organismo para certificar la regularidad escolar y liberar el 20% acumulado.