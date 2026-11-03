Una avioneta y un paquete de droga: la nueva hipótesis detrás del crimen de Nancy Godoy

Según la hipótesis que se expuso en A24, una de las posibilidades es que alguna aeronave hubiera arrojado un paquete con droga en el campo y que otra persona tuviera a su cargo recuperarlo para trasladarlo y distribuirlo. La sospecha es que, ante la desaparición de ese supuesto cargamento, alguien pudo haber acusado a la docente.

En la cobertura también se mencionó como un dato que llamó la atención de los investigadores el hecho de que una de las manos de Nancy hubiera sido seccionada. Sin embargo, no hay confirmación oficial de que esa lesión esté relacionada con un supuesto mensaje mafioso ni de que el crimen haya tenido una motivación narco.

La posible intervención de la Justicia Federal podría recaer en el juzgado de Goya que intervino en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, según la información difundida por el periodista de A24. Hasta el momento, no se confirmó formalmente el traspaso de parte de la investigación.

Los nuevos detalles sobre las torturas que habría sufrido Nancy

Durante el informe de A24 también se conocieron datos sobre el resultado de la autopsia y las circunstancias en las que habría sido asesinada la docente. De acuerdo con la información transmitida por Pueblas, Nancy habría permanecido cautiva durante al menos 48 horas, con las manos atadas y amordazada, y habría sido sometida a distintos episodios de violencia antes de morir.

El periodista indicó que las lesiones se habrían producido en distintos momentos y que la mujer habría sido atacada con elementos cortopunzantes y sometida a descargas eléctricas. Según esa reconstrucción, la docente habría muerto por un cuadro de desangramiento.

En el programa también se señaló que la mayoría de las heridas se habrían producido cuando todavía estaba con vida. Estos datos fueron presentados como información obtenida sobre la autopsia, aunque resta conocer los resultados definitivos de los estudios forenses y las precisiones oficiales de la investigación.

La familia sostiene que el crimen pudo haber tenido un trasfondo que excede la hipótesis de un ataque sexual y reclama que se investigue quiénes pudieron haber ordenado o participado en los hechos, además de las personas que ya están detenidas.

Los teléfonos celulares, una prueba clave para reconstruir el crimen

Otro de los puntos centrales de la investigación es el análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Según adelantaron en A24, en las próximas horas podría haber novedades sobre las pericias, que podrían aportar información acerca de las comunicaciones entre los involucrados y ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Durante el informe también se mencionó un mensaje que habría sido enviado desde un número que no estaba agendado y que, presuntamente, habría sido utilizado con un chip comprado y luego descartado. La frase que trascendió fue: “¿Qué hacemos con esto?”. Su origen, destinatario y contexto deberán ser establecidos por los investigadores.

En paralelo, la Justicia busca determinar quién dejó el cuerpo de Nancy en el lugar donde fue encontrado y si alguien pudo haber intervenido para descartar sus pertenencias o alterar la escena.

Qué pasa con los detenidos y las nuevas pericias

La causa tiene cinco detenidos. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón, quien alojaba a Nancy durante sus jornadas de trabajo, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está imputado por falso testimonio.

Leguizamón sería trasladada a Corrientes para realizarle una pericia psiquiátrica de tres días, destinada a evaluar su estado de salud mental.

Mientras tanto, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González continúan al frente de la investigación. También se esperan resultados complementarios de los estudios patológicos para determinar si Nancy sufrió abuso sexual.

La investigación también alcanza el funcionamiento de la escuela rural

El caso abrió además interrogantes sobre las condiciones en las que funcionaba la escuela N°626 y los controles que se realizaban en el establecimiento. Durante la cobertura se informó que el Ministerio de Educación de Corrientes impulsará un sumario interno para relevar cómo era el funcionamiento de la institución.

La investigación, por lo tanto, avanza en distintos frentes: el esclarecimiento del femicidio, la participación de los detenidos, el análisis de los dispositivos electrónicos y la posible existencia de una trama vinculada con vuelos clandestinos y narcotráfico.