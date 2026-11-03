En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Nancy Godoy
Noticias A24
FEMICIDIO

Una avioneta y un paquete de droga: la nueva hipótesis detrás del crimen de Nancy Godoy

A seis días del hallazgo del cuerpo de la docente rural en Corrientes, sus hijos pidieron a los fiscales que no descarten una posible conexión con movimientos vinculados al narcotráfico.

Crimen de Nancy Godoy: la hipótesis de la familia sobre los vuelos de avionetas y la posible pista narco

Crimen de Nancy Godoy: la hipótesis de la familia sobre los vuelos de avionetas y la posible pista narco

La investigación por el crimen de Nancy Estela Godoy podría sumar una nueva dimensión judicial. En las últimas horas trascendió que la Justicia Federal podría intervenir de manera paralela para investigar una posible conexión entre el asesinato de la docente rural y movimientos vinculados al narcotráfico en la zona donde trabajaba.

Leé también Crimen de Nancy Godoy: revelaron quién fue el testigo que dijo dónde estaba el cuerpo y cómo fue el ataque
El hermano de una de las detenidas reveló dónde estaba el cuerpo. (Foto: captura, mejorada con IA)

La novedad fue informada por el periodista de A24 Alejandro Pueblas, quien señaló que una de las hipótesis bajo análisis apunta a la posible desaparición de un cargamento de droga y a que alguien habría responsabilizado a Nancy por ese faltante. Según esa versión, la mujer podría haber sido considerada testigo de algún movimiento o haber sido vinculada con la persona encargada de retirar una presunta carga que habría llegado en avioneta.

Por el momento, se trata de una línea investigativa que no está confirmada. La eventual intervención federal buscaría profundizar esa pista, mientras la Justicia provincial continúa con la causa por el femicidio y las responsabilidades de los cinco detenidos.

La hipótesis narco y los vuelos de avionetas que mencionaba Nancy

El planteo tiene como antecedente los relatos que Nancy les había hecho a sus hijos sobre el paso de avionetas en las inmediaciones de la estancia El Curupí. La familia pidió que esos movimientos fueran investigados y que no se descartara una posible actividad vinculada con el narcotráfico.

Según la hipótesis que se expuso en A24, una de las posibilidades es que alguna aeronave hubiera arrojado un paquete con droga en el campo y que otra persona tuviera a su cargo recuperarlo para trasladarlo y distribuirlo. La sospecha es que, ante la desaparición de ese supuesto cargamento, alguien pudo haber acusado a la docente.

En la cobertura también se mencionó como un dato que llamó la atención de los investigadores el hecho de que una de las manos de Nancy hubiera sido seccionada. Sin embargo, no hay confirmación oficial de que esa lesión esté relacionada con un supuesto mensaje mafioso ni de que el crimen haya tenido una motivación narco.

La posible intervención de la Justicia Federal podría recaer en el juzgado de Goya que intervino en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, según la información difundida por el periodista de A24. Hasta el momento, no se confirmó formalmente el traspaso de parte de la investigación.

Los nuevos detalles sobre las torturas que habría sufrido Nancy

Durante el informe de A24 también se conocieron datos sobre el resultado de la autopsia y las circunstancias en las que habría sido asesinada la docente. De acuerdo con la información transmitida por Pueblas, Nancy habría permanecido cautiva durante al menos 48 horas, con las manos atadas y amordazada, y habría sido sometida a distintos episodios de violencia antes de morir.

El periodista indicó que las lesiones se habrían producido en distintos momentos y que la mujer habría sido atacada con elementos cortopunzantes y sometida a descargas eléctricas. Según esa reconstrucción, la docente habría muerto por un cuadro de desangramiento.

En el programa también se señaló que la mayoría de las heridas se habrían producido cuando todavía estaba con vida. Estos datos fueron presentados como información obtenida sobre la autopsia, aunque resta conocer los resultados definitivos de los estudios forenses y las precisiones oficiales de la investigación.

La familia sostiene que el crimen pudo haber tenido un trasfondo que excede la hipótesis de un ataque sexual y reclama que se investigue quiénes pudieron haber ordenado o participado en los hechos, además de las personas que ya están detenidas.

Los teléfonos celulares, una prueba clave para reconstruir el crimen

Otro de los puntos centrales de la investigación es el análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Según adelantaron en A24, en las próximas horas podría haber novedades sobre las pericias, que podrían aportar información acerca de las comunicaciones entre los involucrados y ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Durante el informe también se mencionó un mensaje que habría sido enviado desde un número que no estaba agendado y que, presuntamente, habría sido utilizado con un chip comprado y luego descartado. La frase que trascendió fue: “¿Qué hacemos con esto?”. Su origen, destinatario y contexto deberán ser establecidos por los investigadores.

En paralelo, la Justicia busca determinar quién dejó el cuerpo de Nancy en el lugar donde fue encontrado y si alguien pudo haber intervenido para descartar sus pertenencias o alterar la escena.

Qué pasa con los detenidos y las nuevas pericias

La causa tiene cinco detenidos. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón, quien alojaba a Nancy durante sus jornadas de trabajo, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está imputado por falso testimonio.

Leguizamón sería trasladada a Corrientes para realizarle una pericia psiquiátrica de tres días, destinada a evaluar su estado de salud mental.

Mientras tanto, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González continúan al frente de la investigación. También se esperan resultados complementarios de los estudios patológicos para determinar si Nancy sufrió abuso sexual.

La investigación también alcanza el funcionamiento de la escuela rural

El caso abrió además interrogantes sobre las condiciones en las que funcionaba la escuela N°626 y los controles que se realizaban en el establecimiento. Durante la cobertura se informó que el Ministerio de Educación de Corrientes impulsará un sumario interno para relevar cómo era el funcionamiento de la institución.

La investigación, por lo tanto, avanza en distintos frentes: el esclarecimiento del femicidio, la participación de los detenidos, el análisis de los dispositivos electrónicos y la posible existencia de una trama vinculada con vuelos clandestinos y narcotráfico.

En pocas palabras

  • Hipótesis familiar: Los hijos de la docente Nancy Godoy sugirieron vincular su crimen con narcotráfico y vuelos narcos.
  • Investigación: Cinco personas están detenidas mientras se aguardan resultados de autopsia y peritajes de celulares.
  • Contexto narco: La familia señaló vuelos de avionetas que la víctima mencionaba; la Justicia no halla sustento concreto.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nancy Godoy Noticias A24 Femicidio
Notas relacionadas
Caso Nancy Godoy: la emotiva decisión que tomó su familia para darle el último adiós
Mauro Szeta dio el dato más tremendo del crimen de Nancy Godoy tras la autopsia: "Un daño en..."
Crimen de Nancy Godoy: la hipótesis del narcotráfico y las dudas sobre quién paga a los abogados de los detenidos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar