L-Gante explicó por qué se hizo los dientes en Colombia y no en la Argentina

"No me los quería hacer antes porque sentía que era mi esencia mis dientes chuecos", dijo respecto a los motivos por los que no se lo hizo antes. "No quiere decir que estén sanos y saludables" explicó sobre lo que lo motivó al cambio.

Entonces, indicó que aprovechó su gira por Colombia "que se dice que son muy profesionales en lo que es medicina, las operaciones. Profesionalismo de ese lado médico. así que en tan solo 2 días, uno ahí por separado, en tres días, pero me atendieron en dos veces: pum, dientes nuevos", contó.