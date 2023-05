La actriz que lucha por convertirse en la primera mujer en recibir una licencia por maternidad como madre no gestante

Jazmín Beccar Varela, reconocida actriz y protagonista de la exitosa serie "Rebelde Way", se ha convertido en una verdadera defensora de los derechos de las madres no gestantes en Argentina. Su lucha por conseguir una licencia por maternidad como madre no gestante ha llamado la atención de la opinión pública y ha abierto un importante debate sobre la equidad en el ámbito laboral y familiar.