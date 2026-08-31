La China Suárez mostró un cambio en su cara y no pudo ocultar su reacción: "Una mie..."

“Te ponés agua, supuestamente quedan súper naturales y el resultado es... ah, no, no. Parece como hubiese cagado una paloma”, lanzó sin filtro, completamente disconforme con el efecto.

El episodio se dio en medio de un tutorial en el que la actriz también fue probando diferentes productos. Al comienzo mostró una base que había visto utilizar a un maquillador viral, aunque tampoco terminó completamente convencida del tono.

“Esta es una base que se la vio a un maquillador viral. No sé si me gusta tanto, es un poco anaranjada. Quizás no le pegué en el tono”, reconoció mientras evaluaba el producto sobre su piel.

Después llegó el turno de otros elementos de maquillaje, entre ellos una tinta para labios y un iluminador lila que, a diferencia de las pecas, sí consiguió conquistarla. “Me encanta. Me pongo un poquito en los pómulos, en la punta de la nariz y un poquito más ahí en el piquito del labio”, explicó.

En medio de la grabación, además, la China protagonizó otro momento de absoluta espontaneidad cuando se vio concentrada frente a la cámara. “Qué cara de culo que tengo cuando estoy concentrada”, comentó entre risas.

También habló de una técnica para conseguir un efecto de labios más voluminosos y recordó una experiencia anterior con el delineado. “Si querés que te digan que tenés la boca pinchada, como me lo dicen a mí todos los días de mi vida, te tenés que delinear y perfilar por fuera”, explicó.

La actriz también mostró un producto hidratante para labios con sabor a pera, que recibió una evaluación mucho más positiva. “Está buenísimo, me encanta. No te deja como pegajoso, como los gloss que son muy pesados”, destacó.

Pero el verdadero protagonista del video terminó siendo el inesperado resultado de las pecas. Después de probar distintos productos y completar el maquillaje, la actriz mostró finalmente su rostro terminado y dejó que sus seguidores conocieran su veredicto.

“Bueno, y este es el resultado. ¿Qué les parece? A mí una mier...”, sentenció, sin vueltas.