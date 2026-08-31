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La China Suárez mostró un cambio en su cara y no pudo ocultar su reacción: "Una mie..."

La China Suárez mostró el resultado de su arriesgado cambio en la cara y se arrepintió al instante. Mirala.

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La China Suárez mostró un cambio en su cara y no pudo ocultar su reacción: Una mie...

La China Suárez volvió a mostrar una vez más su costado más espontáneo en las redes sociales, pero esta vez una prueba de maquillaje terminó de una manera que ni ella esperaba. La actriz compartió un video en el que mostró, paso a paso, los productos que utilizaba para armar su look y se animó incluso a probar una técnica particular sobre su rostro.

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Todo marchaba con normalidad hasta que llegó el momento de experimentar con un tatuaje de pecas, una tendencia que promete conseguir un efecto natural sobre la piel. La China decidió probarlo delante de sus seguidores, aunque desde el comienzo dejó en claro que se trataba de una apuesta bastante arriesgada.

“Esto es un tatuaje de pecas. Puede salir muy bien o puede salir muy mal”, anticipó la actriz antes de aplicarlo. Y poco después llegó el resultado que terminó por convencerla de que la experiencia no había sido precisamente un éxito.

Para intentar conseguir el efecto buscado, siguió las indicaciones del producto y agregó agua sobre las pecas. Pero cuando finalmente pudo observar cómo había quedado su rostro, su reacción fue inmediata.

“Te ponés agua, supuestamente quedan súper naturales y el resultado es... ah, no, no. Parece como hubiese cagado una paloma”, lanzó sin filtro, completamente disconforme con el efecto.

El episodio se dio en medio de un tutorial en el que la actriz también fue probando diferentes productos. Al comienzo mostró una base que había visto utilizar a un maquillador viral, aunque tampoco terminó completamente convencida del tono.

“Esta es una base que se la vio a un maquillador viral. No sé si me gusta tanto, es un poco anaranjada. Quizás no le pegué en el tono”, reconoció mientras evaluaba el producto sobre su piel.

Después llegó el turno de otros elementos de maquillaje, entre ellos una tinta para labios y un iluminador lila que, a diferencia de las pecas, sí consiguió conquistarla. “Me encanta. Me pongo un poquito en los pómulos, en la punta de la nariz y un poquito más ahí en el piquito del labio”, explicó.

En medio de la grabación, además, la China protagonizó otro momento de absoluta espontaneidad cuando se vio concentrada frente a la cámara. “Qué cara de culo que tengo cuando estoy concentrada”, comentó entre risas.

También habló de una técnica para conseguir un efecto de labios más voluminosos y recordó una experiencia anterior con el delineado. “Si querés que te digan que tenés la boca pinchada, como me lo dicen a mí todos los días de mi vida, te tenés que delinear y perfilar por fuera”, explicó.

La actriz también mostró un producto hidratante para labios con sabor a pera, que recibió una evaluación mucho más positiva. “Está buenísimo, me encanta. No te deja como pegajoso, como los gloss que son muy pesados”, destacó.

Pero el verdadero protagonista del video terminó siendo el inesperado resultado de las pecas. Después de probar distintos productos y completar el maquillaje, la actriz mostró finalmente su rostro terminado y dejó que sus seguidores conocieran su veredicto.

“Bueno, y este es el resultado. ¿Qué les parece? A mí una mier...”, sentenció, sin vueltas.

En pocas palabras

  • China Suárez: La actriz probó un tatuaje de pecas temporal y se arrepinti ilde{o por el resultado.
  • Reacci ilde{o}n inesperada: Compar ilde{o} el efecto con
Resumen generado por Thinkindot AI
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