La Iglesia advirtió sobre la morosidad y le pidió al Gobierno "alguna solución"

La Iglesia expresó su preocupación sobre la crisis por el endeudamiento que afecta a más de 20 millones de argentinos, según estadísticas oficiales de las entidades bancarias y del BCRA, y pidió que el Gobierno dé "alguna solución".
Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), se refirió al tema y reclamó regulaciones para evitar que más familias caigan en el endeudamiento.
El arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, con el Papa León XIV (Foto: archivo).
La Iglesia expresó su preocupación sobre la crisis por el endeudamiento que afecta a más de 20 millones de argentinos, según estadísticas oficiales de las entidades bancarias y del BCRA, y pidió que el Gobierno dé "alguna solución".
"Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en declaraciones radiales,
El titular de la CEA formuló esas declaraciones a radio Mitre de Mendoza el domingo, al regresar de una visita al Papa León XIV en el Vaticano, en el marco de los preparativos para la visita que el Sumo Pontífice hará en noviembre a la Argentina.
Colombo comparó la situación de los endeudados por créditos con la de “familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción". En ese sentido, señaló que la Iglesia ya había advertido sobre la ludopatía y que ahora "se agrega esta situación".
Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento: “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.
Según aclararon a A24.com desde el Episcopado, "el mensaje de Colombo sobre los endeudados fue a título personal", pero se suma así a las advertencias que viene expresando el Episcopado al pedir al Gobierno "empatía con los excluidos" y reclamar medidas económicas concretas para contener la crisis social.
Primero fue en un comunicado de la CEA y, sucesivamente, en los tedeum brindados por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ante la presencia del presidente Javier Milei y todo su gabinete, el 25 de mayo y el 9 de julio de este año en la Catedral Metropolitana.
En su última misa del 7 de agosto por el Día de San Cayetano, a dos meses de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, y en medio de la segunda jornada consecutiva de movilizaciones sociales en las calles en el día de San Cayetano, la Iglesia expresó un fuerte mensaje en el que reclamó políticas "empáticas" para "los más necesitados" y para aquellos que "tienen dos trabajos porque no llegan a fin de mes" y están "endeudados".
Los reclamos de la iglesia se dan luego de que este domingo arribara a Buenos Aires una delegación del Vaticano que se reunirá en Casa Rosada con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei para coordinar los lugares que visitará el Papa en su visita a la Argentina.