La Iglesia advirtió sobre la morosidad y le pidió al Gobierno "alguna solución"

Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento: “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.

Según aclararon a A24.com desde el Episcopado, "el mensaje de Colombo sobre los endeudados fue a título personal", pero se suma así a las advertencias que viene expresando el Episcopado al pedir al Gobierno "empatía con los excluidos" y reclamar medidas económicas concretas para contener la crisis social.

Primero fue en un comunicado de la CEA y, sucesivamente, en los tedeum brindados por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ante la presencia del presidente Javier Milei y todo su gabinete, el 25 de mayo y el 9 de julio de este año en la Catedral Metropolitana.

DURA HOMILÍA DEL ARZOBISPO GARCÍA CUERVA: CRITICÓ AL GOBIERNO POR LA CRISIS SOCIAL

En su última misa del 7 de agosto por el Día de San Cayetano, a dos meses de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, y en medio de la segunda jornada consecutiva de movilizaciones sociales en las calles en el día de San Cayetano, la Iglesia expresó un fuerte mensaje en el que reclamó políticas "empáticas" para "los más necesitados" y para aquellos que "tienen dos trabajos porque no llegan a fin de mes" y están "endeudados".

Los reclamos de la iglesia se dan luego de que este domingo arribara a Buenos Aires una delegación del Vaticano que se reunirá en Casa Rosada con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei para coordinar los lugares que visitará el Papa en su visita a la Argentina.