Jubilados: las tres buenas noticias de ANSES que arrancan este mismo martes

La actualización también impactará sobre otras prestaciones previsionales cuyos valores están vinculados con el haber mínimo, entre ellas las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los montos definitivos deberán ser publicados oficialmente por ANSES antes del inicio del calendario de pagos de septiembre.

¿Quiénes cobran el bono de ANSES en septiembre?

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 durante septiembre. El refuerzo está destinado principalmente a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono completo llegarían a un ingreso de $498.591,22 en septiembre, al sumar los $428.591,22 correspondientes al haber actualizado y los $70.000 del refuerzo.

Para quienes tienen haberes superiores al mínimo, el bono se mantiene bajo un esquema proporcional, de manera de complementar los ingresos hasta el monto establecido por el Gobierno.

La suma extraordinaria se paga junto con el haber mensual y no requiere un trámite adicional por parte de los beneficiarios que ya se encuentran alcanzados por el refuerzo.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en septiembre?

El calendario de pagos de septiembre se organiza de acuerdo con la terminación del DNI y contempla diferentes fechas según el monto del haber.

Para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el calendario será:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán según el siguiente cronograma: