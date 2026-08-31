En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Selección Argentina
SE DESPIDE EL 10

El emotivo video con el que Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina

Messi acompañó su despedida de la Selección Argentina con un emotivo video que repasa su historia con la camiseta albiceleste.

Banner Seguinos en google DESK
El emotivo video con el que Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina

Este lunes, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina con un sentido mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Luego, el capitán compartió un video con fotos y registros de distintos momentos de su historia con la camiseta albiceleste, desde sus primeros años hasta los títulos que consiguió junto al seleccionado.

Leé también A los 38 años, Antonela Roccuzzo reveló los "no" que comparte con Messi y sorprendió a todos
a los 38 anos, antonela roccuzzo revelo los no que comparte con messi y sorprendio a todos

El material tiene como banda sonora “Brindis”, de Soledad Pastorutti, y en uno de los momentos se escucha la voz de Messi diciendo: “Quiero terminar mi carrera y haber terminado mi carrera habiendo ganado algo con la Selección Argentina y, si no, haberlo intentado todas las veces que sean posibles”. Las palabras toman una dimensión especial después de su decisión, ya que el rosarino consiguió junto a Argentina la Copa América y el Mundial, entre otros logros. “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, había escrito Messi en su mensaje de despedida.

La carta con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Selección Argentina
Notas relacionadas
Messi volvió a hacer historia: cuatro goles y a solo dos del récord mundial de tiro libre
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina
El último gol de Lionel Messi con la Selección Argentina: así fue el grito que quedó en la historia

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar