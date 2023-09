La Chipi, la mujer de Daddy Brieva, confesó que fue operada por Aníbal Lotocki y preocupa su salud 

"Yo me operé con Lotocki. Me hice una reconstructiva de la cesárea", contó Mariela y sumó preocupada: "Yo no quiero hablar de mi experiencia, porque si no, le sacaría importancia a toda la gente que está luchando para que se la escuche".

"Yo tengo familiares que murieron de mala práxis. Y ojalá que el tema de la mala práxis se tratara de otra forma en la Argentina. Acá, en la Argentina, es una guerra contra el seguro del médico. No van contra la persona", sumó.

"Es tan burocrático y termina haciéndole tanto daño a la familia y a los allegados (de las víctimas de mala práxis) que termina diluyéndose en el tiempo. Se termina acordando porque, realmente, una (demanda por) mala práxis lleva mucho tiempo y desgasta mucho a las personas involucradas".

"Ojalá que los abogados logren llevarlo a buen puerto, que no ejerza la medicina nunca más y que todas las víctimas logren un poco de paz", dijo y aseguró que piensa que Lotocki es un asesino.