Carmen Barbieri fulminó a Dady Brieva tras escuchar su opinión sobre la economía: "Es horrible"

En Mañanísima (Ciudad Magazine) se repasó la entrevista al actor y Estefi Berardi opinó: "A mí no me da lo mismo quién gane. Ayer iba por la calle y veía gente revolviendo la basura. Está mal que haya tanta desigualdad. A mí me parte el alma esto". "Se perjudica hablando así, habla como si no le importara el resto", agregó.

La conductora consideró: "Él dice, 'yo tengo mi guita' como diciendo 'y el que se cag... de hambre, que se cague'. No es así. Yo no tengo un resto como el que tiene él. No lo tengo guardado ni ahorrado porque no pude... No digo que vivo al día, pero ya estoy terminando de pagar mis deudas, tranquila, trabajando. Tampoco podés hacer como los caballos, ponerte así y no mirar a un costado que la gente se está muriendo de hambre. Es horrible".

"Dady es caprichoso. Si no gobierna el peronismo, que es el partido que él apoya, no existe el país. Dady cuando ganó el gobierno de Macri dijo 'ojalá que le vaya muy mal'. Que le vaya mal a un gobierno, quiere decir que le vaya muy mal a un país. Esa es la ignorancia que tienen muchas personas. Decir eso es de burro", aseguró Pampito.

El curioso comentario de Dady Brieva sobre el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023

Tuvo una gran e inesperada repercusión el resultado de las PASO 2023 en las urnas y en la colonia artística, donde los famosos también juegan su partido como Lali Espósito y Gonzalo Heredia, quienes se mostraron "preocupados" desde Twitter por la victoria de Javier Milei.

En este sentido, el humorista Dady Brieva hizo un llamativo comentario que le dijeron fuera del aire sobre el batacazo del economista en los comicios con su partido La Libertad Avanza.

Dady comenzó en C5N el domingo haciendo un chiste: “Ya avisándole a la gente que el próximo domingo se va a llamar ‘Libertad para todos’ en vez de ‘Peronismo para todos’”.

Y luego el ex Midachi reveló lo que le comentaron detrás de cámara antes de salir al aire después del resultado adverso para Unión por la Patria.

“Nos dijeron a nosotros: nada de cara de culo, a ponerse a contar chistes. Así que ahora, vamos a fingir demencia”, dijo el actor.

“Hay que esperar los números finales para saber bien dónde estamos ubicados y qué es lo que se puede hacer con Provincia y con Ciudad", decía Dady Brieva a la espera de los números finales de la elección.

Y cerraba: "A nivel nacional, ver cómo se pelean las elecciones finales y, no sé si es consuelo de tontos, entender que a lo mejor el adversario no era Milei sino Juntos por el Cambio”.