Bananas
DIETA

La ciencia definió si se puede comer más de una banana por día

Rica en potasio y nutrientes esenciales, la banana es un aliado para el corazón y los músculos. Pero ¿cuánto aporta realmente cada unidad y cuántas conviene comer al día sin excederse?

El valor nutricional de la banana la convierte en una de las frutas más recomendadas para la salud cardiovascular. Rica en potasio y otros nutrientes esenciales, su consumo moderado puede ayudar a regular la presión arterial, prevenir calambres y favorecer el rendimiento físico, siempre que se mantenga dentro de los límites aconsejados por los especialistas.

Su sabor, practicidad y versatilidad consolidaron a la banana como una de las frutas favoritas en todo el mundo. Pero su fama no se debe solo al gusto: aporta energía rápida, fibra, vitaminas y minerales que la transforman en un alimento funcional. Entre todos sus componentes, el potasio ocupa un lugar central, ya que desempeña un papel clave en la salud del corazón, los músculos y el equilibrio de líquidos en el organismo.

Cuánto potasio contiene una banana

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una banana mediana aporta alrededor de 422 miligramos de potasio, lo que equivale a un 15% de la cantidad diaria recomendada para un adulto. Además, suma aproximadamente 27 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra, 105 calorías, vitamina B6, vitamina C, magnesio y antioxidantes, con la ventaja de no contener colesterol ni sodio.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) respalda estos beneficios, destacando su rol en la prevención de calambres musculares y en la recuperación tras el ejercicio.

Cuántas bananas se pueden comer al día

La pregunta más frecuente no es solo cuánto potasio tiene una banana, sino cuántas conviene comer. Los especialistas coinciden en que una o dos bananas medianas por día son seguras y beneficiosas para la mayoría de las personas sanas. Esta cantidad ayuda a cubrir los requerimientos de potasio sin riesgo de exceso.

En deportistas o personas con alta actividad física, el consumo puede aumentar a tres piezas diarias durante entrenamientos intensos, ya que en esos casos las pérdidas de minerales y líquidos son mayores y la fruta funciona como una excelente opción para reponer electrolitos y energía rápida.

banana-marron.webp

Los riesgos del exceso de potasio

Si bien el potasio es indispensable, su ingesta en exceso puede provocar complicaciones. En personas con enfermedades renales, el consumo desmedido puede derivar en hiperpotasemia (exceso de potasio en sangre), lo que afecta al corazón y los músculos. Por eso, quienes tengan condiciones médicas específicas deben consultar a un profesional antes de aumentar significativamente su ingesta de bananas u otras fuentes de este mineral.

La American Heart Association y el USDA recomiendan un consumo de 2.500 a 3.000 miligramos de potasio diarios en adultos. Una banana aporta entre el 10% y el 15% de esa cantidad, lo que la convierte en un complemento ideal dentro de una dieta variada y equilibrada.

Estudios recientes, como los publicados en la revista JCI Insight por investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham, vinculan un consumo adecuado de potasio con menor riesgo de hipertensión, aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares.

La banana no solo es práctica y deliciosa: es una aliada de la salud. Una o dos piezas diarias alcanzan para aprovechar su aporte de potasio y otros nutrientes esenciales. Consumida con moderación y dentro de una dieta balanceada, ayuda a mantener la presión arterial bajo control, favorece la recuperación muscular y contribuye al bienestar general.

