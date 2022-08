La confesión sexual de José Luis Espert: "Probé un porro y ..."

La conversación parecía esfumarse, y Novaresio insistió en preguntar si había consumido Viagra para sus relaciones sexuales. Espert dijo que no pero sorprendió con una confesión sobre el porro.

"Probé porro a los 18 años... me hizo mierda, me dejó dado vuelta. me habían dicho que tenes sexo con una mina con un porro y no sabes lo que es... No se me paraba, no había manera..."

Mirá el video de José Luis Espert hablando del sexo y la marihuana