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El Gobierno espera que el Senado apruebe este jueves la ley que cambia las reglas sobre la venta de tierras

El Gobierno espera alcanzar quórum este jueves en el Senado para tratar la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada que habilita la venta de tierras sin límites a extranjeros y cambia la ley de manejo del fuego. Dudas sobre lo que hará la oposición dialoguista.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El Gobierno espera conseguir qorum este jueves en el Senado para aprobar la Ley que modifica las reglas de venta de tierras y alquileres. Foto: Archivo Senado.

El Gobierno espera conseguir qorum este jueves en el Senado para aprobar la Ley que modifica las reglas de venta de tierras y alquileres. Foto: Archivo Senado.

Tras consensuar la nueva estrategia paarlamentaria, la mesa política del Gobierno encabezada por Karina Milei y Diego Santillli, decidió apostar todos los esfuerzos del oficialismo en el Senado para que este jueves se vote en la sesión convocada en el Senado el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el propio presidente Javier Milei para desregular la venta de tierras y fomentar las inversiones extranjeras en las provincias, en línea con otras reformas como el RIGI y el Súper RIGI.

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La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar en la sesión convocada para este jueves a las 12 hs en el Senado -tiene quórum y números ajustados- se convirtió en un debate engorroso que lleva varias semanas sin resolverse en comisiones por las dudas que expresaron legisladores de bloques aliados al Gobierno, sobre puntos clave como el aval o no del artículo que establece un “silencio administrativo” en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

"La expectativa es buena pero ajustada", reconoció este miércoles una alta fuente de la mesa política de Casa Rosada ante la consulta de A24.com.

El martes por la mañana, en su tercera conferencia de prensa como nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier salió a defender la iniciativa y confirmó que además de los nuevos pliegos judiciales enviados para cubrir vacantes en cargos clave de la justicia federal, el objetivo central del Gobierno es darle media sanción a la Ley de Propiedad Privada, una iniciativa muy reclamada por el presidente Javier Milei para estrabar inversiones extranjeras en las provincias, y que va en paralelo y complementaria a la del SuperRigi, que busca atraer inversiones de empresas de IA y de desarrollo nuclear y energético.

La iniciativa que intenta destrabar la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, contiene un nuevo borrador que volverá a modificar el dictamen inicial.

El proyecto establece que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Según confirmó el vocero Ravier, “las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes:

  • La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros;
  • La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, plantea el proyecto.

El temario de la sesión de este 16 de julio convocada a partir de las 12 hs en el Senado, incluye la designación de jueces, la ley de Propiedad Privada y la declaración de Tucumán como Capital Simbólica de la ARgentina, en conmemoración del 9 de Julio:

El gobierno envió al Senado nuevos pliegos de jueces

El Gobierno nacional espera que este jueves el Senado empiece a tratar también seis nuevos pliegos para la designación de jueces y avanzar así con su estrategia de cubrir vacantes en el Poder Judicial.

La postulación de mayor impacto es la del juez Pablo Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un cargo clave porque revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Entre las causas que deberá analizar se encuentran las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA y por los presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expedientes en los que están investigados el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El paquete de postulaciones enviado del Ejecutivo al Senado también incluye al juez Pablo Yadarola para integrar ese mismo tribunal.

Además el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal.

También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26.

Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, donde los candidatos serán citados a audiencias para defender su postulación.

Desde la llegada del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo impulsa el envío de postulaciones de jueces, fiscales y defensores con el objetivo de cubrir alrededor de 300 vacantes en la Justicia nacional. En junio el Senado aprobó 74 designaciones.

Para la sesión de este jueves figura en el temario una nueva tanda de pliegos judiciales y la Comisión de Acuerdos fijó para el 4 y 5 de agosto las audiencias para evaluar a otros 22 postulantes.

Stella Gárnica
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