El Gobierno espera que el Senado apruebe este jueves la ley que cambia las reglas sobre la venta de tierras

La iniciativa que intenta destrabar la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, contiene un nuevo borrador que volverá a modificar el dictamen inicial.

El proyecto establece que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Según confirmó el vocero Ravier, “las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes:

La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros;

La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, plantea el proyecto.

El temario de la sesión de este 16 de julio convocada a partir de las 12 hs en el Senado, incluye la designación de jueces, la ley de Propiedad Privada y la declaración de Tucumán como Capital Simbólica de la ARgentina, en conmemoración del 9 de Julio:

El gobierno envió al Senado nuevos pliegos de jueces

El Gobierno nacional espera que este jueves el Senado empiece a tratar también seis nuevos pliegos para la designación de jueces y avanzar así con su estrategia de cubrir vacantes en el Poder Judicial.

La postulación de mayor impacto es la del juez Pablo Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un cargo clave porque revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Entre las causas que deberá analizar se encuentran las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA y por los presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expedientes en los que están investigados el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El paquete de postulaciones enviado del Ejecutivo al Senado también incluye al juez Pablo Yadarola para integrar ese mismo tribunal.

Además el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal.

También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26.

Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, donde los candidatos serán citados a audiencias para defender su postulación.

Desde la llegada del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo impulsa el envío de postulaciones de jueces, fiscales y defensores con el objetivo de cubrir alrededor de 300 vacantes en la Justicia nacional. En junio el Senado aprobó 74 designaciones.

Para la sesión de este jueves figura en el temario una nueva tanda de pliegos judiciales y la Comisión de Acuerdos fijó para el 4 y 5 de agosto las audiencias para evaluar a otros 22 postulantes.