Dolor absoluto: murió a los 16 años una de las mayores promesas del tenis argentino

Tras la colisión, el automóvil perdió completamente el control, cruzó de carril y terminó estrellándose violentamente contra un árbol.

Luisana murió en el acto debido a la gravedad de las heridas. También perdió la vida Renzo Retamozo, de 20 años, quien conducía el vehículo.

En el asiento trasero viajaban otros tres jóvenes que fueron trasladados de urgencia al Hospital SAMIC. Uno de ellos, de 17 años, permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Otro joven sufrió traumatismos y una fractura de húmero, mientras que una adolescente de 16 años evoluciona favorablemente tras sufrir fracturas en un brazo y en la columna lumbar.

Mientras continúa la investigación, los peritos analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar si los vehículos involucrados participaban de una picada o de una maniobra de velocidad extrema antes del impacto. Además, la Policía de Misiones secuestró un tercer automóvil que podría haber tenido participación en la secuencia previa al accidente.

La noticia golpeó de lleno al ambiente del tenis argentino. La Asociación Argentina de Tenis expresó públicamente su dolor y recordó el enorme potencial de la joven deportista.

Luisana era considerada una de las mayores promesas de su generación. Había alcanzado el cuarto puesto del ranking nacional Sub 10 y el tercer lugar regional en la categoría Sub 14, logros que la ubicaban entre las jugadoras con mayor proyección del país.