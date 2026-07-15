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Dolor absoluto: murió a los 16 años una de las mayores promesas del tenis argentino

Tenía apenas 16 años y un futuro brillante: el trágico final que sacude al tenis argentino.

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Dolor absoluto: murió a los 16 años una de las mayores promesas del tenis argentino

El deporte argentino atraviesa horas de profunda tristeza. La muerte de Luisana Schönberger, una de las jóvenes promesas del tenis nacional, provocó una enorme conmoción entre dirigentes, entrenadores, compañeros y familiares. Tenía apenas 16 años y una carrera que recién comenzaba a despegar.

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Conocida por todos como "Luchi", la adolescente falleció en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Eldorado, Misiones, cuando regresaba junto a un grupo de amigos luego de celebrar el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza en el Mundial 2026.

El siniestro ocurrió durante la mañana del 12 de julio, sobre la avenida San Martín. Luisana viajaba como acompañante en un Volkswagen Gol que terminó protagonizando un violento choque antes de impactar contra un árbol.

De acuerdo con la investigación, el vehículo circulaba a alta velocidad detrás de un Ford Escort. Las cámaras de seguridad muestran que el Escort logró esquivar a un Toyota Corolla que avanzaba más lentamente, pero el conductor del Gol no consiguió evitar el impacto.

Tras la colisión, el automóvil perdió completamente el control, cruzó de carril y terminó estrellándose violentamente contra un árbol.

Luisana murió en el acto debido a la gravedad de las heridas. También perdió la vida Renzo Retamozo, de 20 años, quien conducía el vehículo.

En el asiento trasero viajaban otros tres jóvenes que fueron trasladados de urgencia al Hospital SAMIC. Uno de ellos, de 17 años, permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Otro joven sufrió traumatismos y una fractura de húmero, mientras que una adolescente de 16 años evoluciona favorablemente tras sufrir fracturas en un brazo y en la columna lumbar.

Mientras continúa la investigación, los peritos analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar si los vehículos involucrados participaban de una picada o de una maniobra de velocidad extrema antes del impacto. Además, la Policía de Misiones secuestró un tercer automóvil que podría haber tenido participación en la secuencia previa al accidente.

La noticia golpeó de lleno al ambiente del tenis argentino. La Asociación Argentina de Tenis expresó públicamente su dolor y recordó el enorme potencial de la joven deportista.

Luisana era considerada una de las mayores promesas de su generación. Había alcanzado el cuarto puesto del ranking nacional Sub 10 y el tercer lugar regional en la categoría Sub 14, logros que la ubicaban entre las jugadoras con mayor proyección del país.

En pocas palabras

  • Murió Luisana Schönberger: La promesa del tenis argentino falleció a los 16 años en un accidente de tránsito.
  • Accidente fatal en Misiones: Ocurrió tras la celebración del triunfo argentino contra Suiza, involucrando dos autos y un árbol.
  • Conmoción en el deporte: La Asociación Argentina de Tenis expresó su dolor y recordó el potencial de la joven deportista.
Resumen generado por Thinkindot AI
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