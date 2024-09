Santi Maratea denunció que sufrió abuso sexual de parte de un amigo de la infancia

“Hace un año y medio, me pasó una situación con un amigo de la infancia. Nos habíamos ido de joda, vinimos a dormir a mi casa. En la mitad de la noche, me despierto con el guacho arriba mío, besándome, para no ser muy explícito y que me bajen el video”.

“Cuando me quise dar cuenta, básicamente ya había terminado -añadió-. No sé si me estoy haciendo entender, si me explico...”, detalló. “Fue muy raro”, aseguró Maratea.

"El 99 por ciento de las personas tienen la cabeza hecha mierda. Cuando me junté a hablar, fue peor que lo que pasó. Nada mejoró. Soy el sticker de ‘decepcionado pero no sorprendido’”, dijo.

“Sé que la mayoría de los hombres canalizan para el orto su sexualidad, les da miedo atravesar las sombras que tienen. Yo no nací en una cajita de cristal, entiendo que el mundo está cagado a palos", explicó.