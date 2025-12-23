Villa Crespo: volvió a caer un falso médico que atendía en su casa pese a cumplir prisión domiciliaria

El secuestro de insumos y equipos médicos

Durante el procedimiento, los agentes incautaron 250 jeringas, 150 agujas hipodérmicas y pericraneales, 110 frascos y ampollas medicinales, varios de ellos vencidos. También hallaron anestésicos, esteroides, hormonas, vitaminas y preparados sin identificación sanitaria.

Allanaron el consultorio clandestino del falso médico. (Foto: Policía de la Ciudad)

Además, fueron decomisados seis equipos y máquinas de uso médico y estético, entre ellos aparatos de presoterapia, radiofrecuencia, electromedicina y aparatología facial y corporal. El operativo incluyó el secuestro de macrogoteros, gasas, vendas, descartadores patogénicos, material de bioseguridad, sellos, documentación manuscrita con datos de pacientes, tres teléfonos celulares y cuatro computadoras.

Mientras se realizaba el arqueo de los elementos, varias personas se presentaron en la vivienda asegurando que tenían turno para atenderse. Todas fueron identificadas y podrían ser citadas por la Justicia.

Antecedentes y nueva detención

El falso médico acumula más de una década de antecedentes por ejercicio ilegal de la medicina. En 2024 fue condenado a un año de prisión domiciliaria tras ofrecer servicios de estética y medicina regenerativa en distintos barrios porteños. El beneficio le fue concedido por supuestos problemas de salud.

Sin embargo, en noviembre pasado, la Justicia ordenó verificar su conducta luego de recibir una nueva denuncia. Los investigadores constataron que no figuraba con matrícula ni título habilitante en el registro SISA del Ministerio de Salud de la Nación.

Por orden judicial, el consultorio fue clausurado de forma inmediata y se secuestró todo el material encontrado. La Unidad Fiscal Norte dispuso la detención del acusado, que fue trasladado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad, mientras avanza la causa por ejercicio ilegal de la medicina y otros posibles delitos contra la salud pública.