Villa Crespo: volvió a caer un falso médico que atendía en su casa pese a cumplir prisión domiciliaria
El falso profesional fue detenido nuevamente tras un allanamiento donde secuestraron cientos de jeringas, medicamentos vencidos y máquinas para tratamientos de estética.
Detuvieron a un falso médico que atendía mientras estaba con prisión domiciliaria. (Video: Policía de la Ciudad)
La Policía de la Ciudad detuvo nuevamente a un falso médico esteticista que continuaba atendiendo pacientes de manera clandestina en su vivienda de Villa Crespo, a pesar de encontrarse bajo prisión domiciliaria por ejercicio ilegal de la medicina. El falso profesional cayó tras un allanamiento.
El hombre había sido condenado en 2024 tras comprobarse que durante más de doce años ofreció tratamientos de estética y medicina regenerativa sin matrícula ni habilitación. A fines del año pasado, la Justicia le otorgó el beneficio del arresto domiciliario, pero la medida no frenó su actividad ilegal.
La causa se reabrió luego de que un paciente presentara una denuncia por presunta mala praxis. A partir de ese dato, efectivos de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal realizaron tareas encubiertas y un seguimiento de redes sociales, donde el acusado continuaba promocionando tratamientos médicos y estéticos.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 24, a cargo del juez Juan Manuel Neumann, ordenó el allanamiento del consultorio ilegal ubicado en la calle Batalla del Pari al 600. Al ingresar, los policías encontraron al hombre vestido con un ambo azul y preparado para recibir pacientes.
El secuestro de insumos y equipos médicos
Durante el procedimiento, los agentes incautaron 250 jeringas, 150 agujas hipodérmicas y pericraneales, 110 frascos y ampollas medicinales, varios de ellos vencidos. También hallaron anestésicos, esteroides, hormonas, vitaminas y preparados sin identificación sanitaria.
Además, fueron decomisados seis equipos y máquinas de uso médico y estético, entre ellos aparatos de presoterapia, radiofrecuencia, electromedicina y aparatología facial y corporal. El operativo incluyó el secuestro de macrogoteros, gasas, vendas, descartadores patogénicos, material de bioseguridad, sellos, documentación manuscrita con datos de pacientes, tres teléfonos celulares y cuatro computadoras.
Mientras se realizaba el arqueo de los elementos, varias personas se presentaron en la vivienda asegurando que tenían turno para atenderse. Todas fueron identificadas y podrían ser citadas por la Justicia.
Antecedentes y nueva detención
El falso médico acumula más de una década de antecedentes por ejercicio ilegal de la medicina. En 2024 fue condenado a un año de prisión domiciliaria tras ofrecer servicios de estética y medicina regenerativa en distintos barrios porteños. El beneficio le fue concedido por supuestos problemas de salud.
Sin embargo, en noviembre pasado, la Justicia ordenó verificar su conducta luego de recibir una nueva denuncia. Los investigadores constataron que no figuraba con matrícula ni título habilitante en el registro SISA del Ministerio de Salud de la Nación.
Por orden judicial, el consultorio fue clausurado de forma inmediata y se secuestró todo el material encontrado. La Unidad Fiscal Norte dispuso la detención del acusado, que fue trasladado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad, mientras avanza la causa por ejercicio ilegal de la medicina y otros posibles delitos contra la salud pública.