Revolución total en Gran Hermano: Santiago del Moro adelantó un polémico cambio dentro de la casa

Qué se instalará en ese espacio es, por ahora, una incógnita. La mala noticia para los concursantes, en caso de que el sector sea eliminado por completo, es que perderán uno de los ambientes más disfrutados y atractivos de la casa. ¡Tremendo!

Qué dijo Andrea del Boca sobre su ingreso a Gran Hermano

El universo de Gran Hermano "Genración dorada" volvió a sacudirse con versiones sobre los participantes que dirán presente. Todo se desató a partir del comentario de Yanina Latorre, quien aseguró que Morena Rial habría enviado un casting virtual para intentar ingresar a la próxima edición del reality de Telefe, incluso en medio de su delicada situación judicial.

Ese dato abrió la puerta a una catarata de especulaciones y a una danza de nombres enorme. Según se comentó en Ya fue todo, el stream de Jotax, Andrea del Boca sería una de las figuras que estaría evaluando incorporarse al programa.También había sido sondeado Toto Kirzner, aseguró la conductora de SQP (América TV).

La sola mención del nombre de la actriz generó un fuerte revuelo, no solo por tratarse de una de las protagonistas más emblemáticas de la ficción argentina, sino también por su extensa trayectoria en telenovelas que marcaron a varias generaciones. En ese espacio deslizaron que su eventual participación podría interpretarse como un movimiento de renovación personal y profesional, luego de haber sido absuelta en la causa judicial vinculada al financiamiento estatal de la tira Mamá Corazón.

Sin embargo, la versión fue rápidamente desmentida. En diálogo con PrimiciasYa, negó cualquier tipo de acercamiento con la producción del ciclo y fue categórica al respecto: "No es así, no hay negociaciones y no fui convocada", aclaró, descartando de plano su participación en Gran Hermano 2026.

Así, mientras los rumores siguen alimentando la previa del reality, la actriz dejó en claro que, al menos por ahora, la casa más famosa del país no figura entre sus proyectos.