Revolución total en Gran Hermano: Santiago del Moro adelantó un polémico cambio dentro de la casa
Santiago del Moro anunció un importante cambio en la casa de Gran Hermano que promete revolucionar como nunca la edición 2026, "Generación Dorada". Enterate en la nota.
23 dic 2025, 16:57
Gran Hermano regresa más recargado que nunca a la pantalla de Telefe, con una edición que promete ser de las más explosivas y espectaculares de la historia del programa, gracias a la calidad estelar de sus participantes, que incluirán famosos. Su nombre lo dice todo: "Generación Dorada".
En medio de la enorme expectativa y para enganchar aún más a los televidentes, el conductor Santiago del Moro sorprendió a todos con un adelanto inesperado sobre lo que se viene en la nueva temporada que comienza en febrero, en pleno verano.
A través de sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores una noticia bomba que rápidamente dio que hablar: la histórica piscina dejará de existir, y los participantes deberán sobrevivir al pleno calor argentino sin ella. “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”, escribió el conductor junto a un breve clip que muestra el patio ya sin su icónica piscina, reemplazada por un enorme agujero en la tierra.
“Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, agregó Del Moro, dejando la puerta abierta a toda clase de rumores, expectativas e incertidumbre de lo que pasará en el futuro inmediato.
Qué se instalará en ese espacio es, por ahora, una incógnita. La mala noticia para los concursantes, en caso de que el sector sea eliminado por completo, es que perderán uno de los ambientes más disfrutados y atractivos de la casa. ¡Tremendo!
Qué dijo Andrea del Boca sobre su ingreso a Gran Hermano
El universo de Gran Hermano "Genración dorada" volvió a sacudirse con versiones sobre los participantes que dirán presente. Todo se desató a partir del comentario de Yanina Latorre, quien aseguró que Morena Rial habría enviado un casting virtual para intentar ingresar a la próxima edición del reality de Telefe, incluso en medio de su delicada situación judicial.
Ese dato abrió la puerta a una catarata de especulaciones y a una danza de nombres enorme. Según se comentó en Ya fue todo, el stream de Jotax, Andrea del Boca sería una de las figuras que estaría evaluando incorporarse al programa.También había sido sondeado Toto Kirzner, aseguró la conductora de SQP (América TV).
La sola mención del nombre de la actriz generó un fuerte revuelo, no solo por tratarse de una de las protagonistas más emblemáticas de la ficción argentina, sino también por su extensa trayectoria en telenovelas que marcaron a varias generaciones. En ese espacio deslizaron que su eventual participación podría interpretarse como un movimiento de renovación personal y profesional, luego de haber sido absuelta en la causa judicial vinculada al financiamiento estatal de la tira Mamá Corazón.
Sin embargo, la versión fue rápidamente desmentida. En diálogo con PrimiciasYa, negó cualquier tipo de acercamiento con la producción del ciclo y fue categórica al respecto:"No es así, no hay negociaciones y no fui convocada", aclaró, descartando de plano su participación en Gran Hermano 2026.
Así, mientras los rumores siguen alimentando la previa del reality, la actriz dejó en claro que, al menos por ahora, la casa más famosa del país no figura entre sus proyectos.