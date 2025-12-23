Así será la Navidad de Mauro Icardi con sus hijas y la China Suárez

china suarez y mauro icardi

Cómo fue el durísimo descargo de Mauro Icardi contra Nicolás Payarola y Wanda Nara

Este lunes, Mauro Icardi aterrizó en Argentina acompañado por la China Suárez para celebrar la Navidad junto a Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con Wanda Nara. Sin embargo, lo que parecía ser un reencuentro familiar tranquilo terminó con un inesperado estallido en redes sociales: el delantero publicó un fuerte descargo dirigido principalmente contra Nicolás Payarola, exabogado de su ex pareja.

Fiel a su estilo, Icardi eligió expresarse mediante varias Instagram Stories, donde apuntó directamente contra el letrado —actualmente detenido por múltiples causas de estafa— y también lanzó mensajes hacia la madre de sus hijas.

"Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. De las amenazas, del chantaje, del miedo como herramienta", escribió, dejando ver su enojo y el dolor acumulado por lo sucedido en el último año.

Con tono aún más duro, agregó: "No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad", en una clara referencia a Wanda Nara.

En otro tramo de su descargo, Icardi mencionó las versiones que vinculan a Payarola con prácticas de brujería: "Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios. Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta". Y continuó: "Nunca fuiste poderoso. Fuiste un payaso de circo jugando a oscuro creyéndote temido, cuando en realidad eras miserable. Y ahora llega el encierro. Nueva cárcel, nueva 'casa', nueva realidad. Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros".

El delantero no se detuvo allí. En una segunda publicación, descargó la bronca acumulada durante todo el 2025, año en el que aseguró que no pudo mantener contacto telefónico con sus hijas.

"Y a los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable", lanzó contra la prensa, con la que nunca tuvo buena relación.

Además, señaló: "Hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado", aunque responsabilizó directamente: "Pero fueron parte. Son cómplices. Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar".

Finalmente, cerró con un mensaje contundente: "Y a los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria".

Descargo Icardi 1