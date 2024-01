La fortuna que gasta el Indio Solari en remedios para el Parkinson 

Embed

"Lo que tengo es esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, yo camino muy mal. He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta”, añadió sobre su estado de salud.

Sin embargo, llamó la atención la importante suma que gasta en medicamentos y se comparó con otras personas que poseen su misma enfermedad.

Cuando le preguntaron si iba a subir nuevamente a un escenario, dijo: "No es que caes en paracaídas al escenario, tenés que estar muchas horas antes, y me siento muy incómodo. Acá tengo lo que necesito, lo que me gusta, están mis libros, mis discos, mi estudio, la pileta calefaccionada para hacer mis elongaciones, que eso es otra de las cosas que a veces no me gusta. Saber que yo tengo el privilegio de poder tener todas las cosas. Mi medicina salen, cada vez que va Virginia, 300 mil pesos, tener una piletita cubierta calefaccionada, para que en invierno y en verano venga el kinesiólogo, me imagino la gente que tiene lo mismo que yo sin todo eso. Así no es vida, imaginate lo que debe ser eso, viviendo en una cosa que no es vida, bajo una chapa que da el sol".

“Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. Por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario", indicó sobre su retiro de los shows en vivo.

Y fundamentó al respecto: "No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos”.