El crudo relato del Indio Solari sobre su lucha contra el Parkinson: "Camino muy mal"

Y ante la consulta del periodista sobre cómo son sus días, el Indio, de 74 años, explicó: “¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa”.

“Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. Por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario", indicó sobre su retiro de los shows en vivo.

Y fundamentó al respecto: "No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos”.

“No, porque no es que caés en un paracaídas ahí en ese momento. Tenés que estar horas antes ahí, y estoy muy incómodo. Acá tengo todo lo que necesito y me gusta, están mis libros, mis discos, la pileta calefaccionada para hacer las elongaciones”, explicó sobre por qué no aparecerá más sobre un escenario.

indio solari.jpg

La reaparición del Indio Solari en las redes: así está hoy el cantante

El Indio Solari fue compartiendo en su cuenta de Twitter e Instagram desde hace algunas semanas una serie de imágenes donde se muestra cómo está en la actualidad.

Carlos Alberto Solari, de 73 años, ex líder de la histórica banda de rock Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, compartió una serie de fotos de él, algunas de ellas animadas, que revolucionaron las redes y donde sus fans le expresaron todas sus muestras de cariño.

indio solari 2.jpg

"El mister", presentó el Indio Solari a varias de sus fotos, que desataron los comentarios de sus seguidores a puro afecto y generaron alegría de volver a verlo.

En muchas de las imágenes, se lo puede ver al vocalista en su lugar en el mundo: su estudio musical y rodeado de instrumentos. Mirá las fotos.