"No se lo deseo a nadie": el durísimo relato de Noelia Marzol tras la operación de urgencia de su hijo Donatello

A pesar de todo, Noelia destacó que hoy la prioridad absoluta es su familia y agradeció poder seguir adelante con trabajo y salud. “Cuando ves a tu hijo bien, todo lo demás pasa a segundo plano”, cerró, dejando un mensaje conmovedor.

¿Cuántas veces por semana tiene intimidad Noelia Marzol con Ramiro Arias?

Noelia Marzol volvió a llamar la atención en redes sociales al habilitar una dinámica de preguntas y respuestas en pleno proceso de mudanza. Siempre cercana y sin filtro, la bailarina se tomó un momento para interactuar con sus seguidores y, como suele ocurrir, una consulta íntima terminó destacándose entre todas.

Sin esquivar el tema, Noelia decidió responder acompañada por su esposo, Ramiro Arias, y desde la cama. Con total naturalidad, lanzó entre risas: “Ehh… no, esta semana un par…”, generando sorpresa y complicidad entre quienes seguían la historia.

Lejos de quedarse solo con el número, la actriz fue por más y dejó una reflexión que resumió su postura sobre la intimidad en pareja. Mirando a Ramiro, afirmó: “Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. ¿Verdad, Ramiro?”, a lo que el exfutbolista respondió afirmativamente, sin dudar.

Para cerrar, Marzol dejó una frase que encendió las redes y disparó todo tipo de comentarios. Con picardía y sin dar detalles, elogió a su pareja: “Él es muy bueno en algunos ítems, ¿eh?”, dijo tentada, confirmando una vez más que la espontaneidad y el humor son parte clave de su vínculo.