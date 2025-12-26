"No se lo deseo a nadie": el durísimo relato de Noelia Marzol tras la operación de urgencia de su hijo Donatello
Entre el miedo, el quirófano y un verano a contrarreloj, Noelia Marzol abrió su corazón y estremeció a todos con su testimonio al contar la situación más angustiante que le tocó vivir como madre: la cirugía de su hijo. Enterate qué le ocurrió.
26 dic 2025, 15:48
Noelia Marzol atravesó semanas de enorme tensión y recién ahora se animó a poner en palabras lo que vivió puertas adentro. La actriz habló del delicado momento de salud de su hijo Donatello, de apenas cuatro años, quien debió someterse a una intervención quirúrgica que la marcó profundamente como madre.
Conmovida, Noelia explicó que el pequeño fue operado de amígdalas y adenoides y que, afortunadamente, hoy se encuentra fuera de peligro y recuperándose bien. Sin embargo, lejos de minimizar la situación, reconoció que el proceso fue emocionalmente devastador. “Ver a un hijo tan chico entrar a un quirófano es algo que te desarma por completo”, confesó en una entrevista con Puro Show (El Trece), dejando en claro que fue una experiencia límite.
La artista evitó entrar en detalles médicos y eligió enfocarse en lo emocional. Señaló que no quiere generar temor en otras madres que puedan estar atravesando una situación similar, pero remarcó que es un camino que exige fortaleza, paciencia y mucho amor. “Hay momentos en los que no tenés opción, solo acompañar y ser fuerte por ellos”, expresó con total sinceridad.
Como si el golpe emocional no hubiera sido suficiente, Marzol contó que todo ocurrió en medio de una seguidilla agotadora de cambios: una mudanza familiar, el cumpleaños de su hija Alfonsina, las fiestas de fin de año y el estreno de su espectáculo Bloody Tango en plena temporada de verano. Entre risas nerviosas, admitió que aún no entiende cómo logró sostenerse en pie ante tanto desgaste.
A pesar de todo, Noelia destacó que hoy la prioridad absoluta es su familia y agradeció poder seguir adelante con trabajo y salud. “Cuando ves a tu hijo bien, todo lo demás pasa a segundo plano”, cerró, dejando un mensaje conmovedor.
¿Cuántas veces por semana tiene intimidad Noelia Marzol con Ramiro Arias?
Noelia Marzol volvió a llamar la atención en redes sociales al habilitar una dinámica de preguntas y respuestas en pleno proceso de mudanza. Siempre cercana y sin filtro, la bailarina se tomó un momento para interactuar con sus seguidores y, como suele ocurrir, una consulta íntima terminó destacándose entre todas.
Sin esquivar el tema, Noelia decidió responder acompañada por su esposo, Ramiro Arias, y desde la cama. Con total naturalidad, lanzó entre risas: “Ehh… no, esta semana un par…”, generando sorpresa y complicidad entre quienes seguían la historia.
Lejos de quedarse solo con el número, la actriz fue por más y dejó una reflexión que resumió su postura sobre la intimidad en pareja. Mirando a Ramiro, afirmó: “Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. ¿Verdad, Ramiro?”, a lo que el exfutbolista respondió afirmativamente, sin dudar.
Para cerrar, Marzol dejó una frase que encendió las redes y disparó todo tipo de comentarios. Con picardía y sin dar detalles, elogió a su pareja: “Él es muy bueno en algunos ítems, ¿eh?”, dijo tentada, confirmando una vez más que la espontaneidad y el humor son parte clave de su vínculo.