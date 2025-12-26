Qué determinó la pericia y cómo sigue la nena de 12 años herida por una bala perdida

Según el parte médico, la bala quedó alojada en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida, lo que agravó su estado clínico. Por eso también, la Policía realizó el peritaje sobre la tomografía por no tener acceso a la bala que continúa dentro de la cabeza de la menor.

Pese a la gravedad del caso, familiares aseguraron en declaraciones a la prensa que Angelina no presenta compromiso motor. La menor lleva más de 30 horas bajo estricta observación médica, mientras se evalúa el momento adecuado para extraer el proyectil.

En qué estado está la causa

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N°3 de Morón, quien investiga el hecho bajo la hipótesis de una bala disparada al aire durante los festejos de Nochebuena. Para avanzar en la reconstrucción del episodio, se ordenaron pericias balísticas, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y el relevamiento de distintos elementos hallados en las inmediaciones.

Personal de la Policía Científica secuestró vainas servidas en al menos dos viviendas cercanas, que serán sometidas a peritajes. Además, al menos 10 vecinos denunciaron haber encontrado balas caídas en sus casas tras los festejos.

En medio de la preocupación, una tía de la nena llevó algo de alivio al confirmar que su sobrina se encuentra estable. “Está estable, va a estar bien”, aseguró, aunque remarcó que el proceso de recuperación será largo. “Esto es minuto a minuto. Estamos pidiendo fuerzas para que se recupere pronto”, expresó.

Desde la clínica informaron que, por el momento, no se emitirá un parte médico oficial, decisión que fue consensuada con la familia. La investigación continúa para determinar desde dónde y quién efectuó el disparo que terminó con la menor gravemente herida.