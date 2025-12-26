Las lágrimas de Lali Espósito al enterarse de la noticia más linda: "No sé llorar en público..."
Tras agotar su primer show en River Plate en apenas dos horas, Lali Espósito les habló a sus fans en un video que subió a las redes y sorprendió a todos.
26 dic 2025, 15:35
A solo dos horas de comenzar la venta de entradas para su gran show en el estadio de River Plate el 6 de junio, Lali Espósito colgó el cartelito de "sold out". Esto motivó que se diera el esperado anuncio que esperaban todos los fanáticos: se agregó una nueva fecha para el 7 de junio.
Desde su cuenta en Instagram, la cantante no pudo evitar emocionarse al compartir su alegría por el impactante apoyo de sus seguidores en agotar las entradas para la primera función en tiempo récord.
"¡Ay Dios, gracias!. Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público (se ríe). Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es esto? Yo con estos pelitos y ustedes agotando un River. ¡Vamos por el segundo!", dijo Lali Espósito en un video que subió a las redes visiblemente emocionada al dar la feliz noticia a sus fanáticos.
Después de 5 estadios Vélez totalmente agotados en 2025, convocando a más de 200 mil personas, Lali ya anunció su nuevo show para el 2026, el cual comenzó con un inmejorable ritmo de venta de entradas.
"Yo fingiendo normalidad y haciéndome la graciosa pero... ¡Vamos por el pogo más grande de todos loco!", arengó la cantante a sus fans en otra historia desde sus vacaciones a puro sol y relax para despedir el año.
"Mientras tanto miro las nuevas olas y me como unos fideos con atún frente al mar", agregó divertida Lali en otra historia donde se la ve en la playa con un tupper con su comida preparada.
Así la artista renueva las energías luego de un exitoso año y se prepara para un 2026 con muchos objetivos artísticos y ya con su primer gran show en River para junio agotado en apenas dos horas.
El gran año musical de Lali Espósito
Lali Espósito supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el top 5 Global de Spotify y su última producción No vayas a atender cuando el domino llama se convirtió en el disco argentino más vendido del año.
Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la estrella pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla.
Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.
Su impacto trascendió los escenarios: LALI: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.
En este 2025, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.