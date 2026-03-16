La foto de Laurita Fernández con su nuevo novio que disparó rumores de embarazo

El romance entre Laurita Fernández y Matías Busquet comenzó a tomar notoriedad pública en diciembre pasado. En ese momento, ambos fueron vistos juntos cuando asistieron al show de Shakira en Buenos Aires, una salida que despertó los primeros comentarios sobre la relación.

Con el correr de los meses, la pareja empezó a mostrarse cada vez más en público y en redes sociales. Ahora, a pocos meses de haber iniciado el vínculo, una simple foto de sus vacaciones alcanzó para instalar nuevos rumores alrededor de la relación.

Por el momento, Laurita Fernández no hizo ninguna referencia a las versiones que comenzaron a circular entre sus seguidores. Sin embargo, la imagen en la que su novio apoya la mano sobre su vientre fue suficiente para que muchos comenzaran a especular con la posibilidad de que la pareja esté esperando su primer hijo.