La foto de Laurita Fernández con su nuevo novio que disparó rumores de embarazo
Laurita Fernández compartió un posteo con su nueva pareja, Matías Busquet, y un gesto despertó rumores de embarazo.
La foto de Laurita Fernández con su nuevo novio que disparó rumores de embarazo
Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la escena a Laurita Fernández luego de un posteo que generó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores. La actriz y conductora compartió en Instagram una serie de imágenes de sus vacaciones y una de ellas terminó despertando rumores de embarazo.
La rubia se tomó unos días de descanso y decidió viajar a la playa junto a su nuevo novio, Matías Busquet. En su cuenta de Instagram publicó varias fotos de la escapada romántica, donde se los puede ver disfrutando del mar, el sol y momentos de relax.
Sin embargo, entre todas las postales hubo una que llamó especialmente la atención de los usuarios. En esa imagen, la pareja aparece posando muy cerca y el joven está apoyando su mano sobre el vientre de Laurita.
Ese gesto no pasó desapercibido y rápidamente generó especulaciones en redes sociales. Varios seguidores interpretaron la escena como una posible señal y comenzaron a preguntarse si la conductora podría estar esperando un hijo.
El romance entre Laurita Fernández y Matías Busquet comenzó a tomar notoriedad pública en diciembre pasado. En ese momento, ambos fueron vistos juntos cuando asistieron al show de Shakira en Buenos Aires, una salida que despertó los primeros comentarios sobre la relación.
Con el correr de los meses, la pareja empezó a mostrarse cada vez más en público y en redes sociales. Ahora, a pocos meses de haber iniciado el vínculo, una simple foto de sus vacaciones alcanzó para instalar nuevos rumores alrededor de la relación.
Por el momento, Laurita Fernández no hizo ninguna referencia a las versiones que comenzaron a circular entre sus seguidores. Sin embargo, la imagen en la que su novio apoya la mano sobre su vientre fue suficiente para que muchos comenzaran a especular con la posibilidad de que la pareja esté esperando su primer hijo.