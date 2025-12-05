Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra el 6 de diciembre

gaucho

El Gaucho Martín Fierro describe a un gaucho que, empujado por las circunstancias, se convierte en un personaje fuera de la ley, pero mantiene un espíritu heroico y solidario. La obra pone de relieve valores como la amistad, la unidad familiar y la lucha por la justicia, que siguen vigentes como referentes culturales en Argentina.

En el imaginario nacional, el gaucho representa al habitante típico de las llanuras y zonas rurales, caracterizado por su destreza como jinete y su relación con la cría de ganado. Además de su labor en el campo, el gaucho es un símbolo de la cultura popular argentina, presente en la música, la danza, la literatura y las festividades tradicionales.

El Día Nacional del Gaucho busca, entonces, no solo recordar la literatura de Hernández, sino también resguardar y difundir la identidad, las costumbres y los valores asociados a esta figura histórica que forma parte del patrimonio cultural de Argentina.