En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Día
Diciembre
Efeméride

Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra el 6 de diciembre

Cada 6 de diciembre, Argentina celebra al gaucho, una figura clave de la identidad nacional y de la cultura.

Cada 6 de diciembre

Cada 6 de diciembre, Argentina conmemora el Día Nacional del Gaucho. 

Cada 6 de diciembre, Argentina conmemora el Día Nacional del Gaucho, una fecha que celebra a uno de los símbolos más representativos de la identidad y la historia del país.

Leé también 8 de diciembre en Argentina: ¿se paga como feriado o día no laborable?
Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha religiosa que además marca el inicio de las tradiciones navideñas en miles de hogares.

La elección de este día está vinculada a la publicación en 1872 de El Gaucho Martín Fierro, el célebre poema narrativo de José Hernández que retrata la vida de los gauchos y sus desafíos en las pampas argentinas, destacando su coraje, independencia y solidaridad frente a las injusticias sociales de la época.

La celebración fue formalizada el 15 de diciembre de 1993 a través de la Ley N.º 24.303, y comenzó a regir en 1994.

Posteriormente, el Decreto 1096/96 estableció la creación de la Comisión Nacional del Gaucho, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, encargada de organizar actividades y eventos que preserven y difundan las tradiciones gauchescas en todo el país.

gaucho

El Gaucho Martín Fierro describe a un gaucho que, empujado por las circunstancias, se convierte en un personaje fuera de la ley, pero mantiene un espíritu heroico y solidario. La obra pone de relieve valores como la amistad, la unidad familiar y la lucha por la justicia, que siguen vigentes como referentes culturales en Argentina.

En el imaginario nacional, el gaucho representa al habitante típico de las llanuras y zonas rurales, caracterizado por su destreza como jinete y su relación con la cría de ganado. Además de su labor en el campo, el gaucho es un símbolo de la cultura popular argentina, presente en la música, la danza, la literatura y las festividades tradicionales.

El Día Nacional del Gaucho busca, entonces, no solo recordar la literatura de Hernández, sino también resguardar y difundir la identidad, las costumbres y los valores asociados a esta figura histórica que forma parte del patrimonio cultural de Argentina.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Día Diciembre
Notas relacionadas
Día del Ciclista: quién lo inspiró y qué beneficios tiene usar la bicicleta para la salud
Día de la Publicidad: por qué se celebra el 4 de diciembre en Argentina
Día del Médico: por qué se celebra el 3 de diciembre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar