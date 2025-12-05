El firme descargo de Araceli González sobre sus dichos de Suar y las duras críticas de mujeres: "Sororidad"

"Salgo de esa nota hermosa, me esperan periodistas para hablar pero vienen con esas preguntas (por las preguntas sobre su ex Adrián Suar). Es como que yo no soy la tengo que soltar, es el periodismo. Están muy heavys. No soy ingenua, a mí me encanta ir a la tele y de hecho voy a estar dentro de poco en lo de Mirtha pero la idea es contarles un poco cómo trabajo pero parece que no interesa el trabajo hoy. No se dan una pu.. idea el laburo que yo hago, el de diez personas literal", indicó Araceli González.

Firme en su postura, la actriz comentó: "Esto quiero que quede claro: detrás de la risotada y lo que uno hace, hay una verdad. Lo que pasa es que esa verdad no se dice tanto porque fue un transitar, fue aceptar, soltar, abordar con mucha terapia y con mi familia.Chicas no, yo prefiero hablar de manera chistosa lo que tanto me costó conseguir que es la paz a meterme a fondo en un lugar que es muy efímero y uno no puede desarrollar un tema con mucho tiempo".

"La realidad es mucho más grave del chiste que yo pueda hacer atrás y algún día quizá se van a enterar, no ahora", advirtió sobre el final del video.

Qué dijo Araceli González de su ex Adrián Suar y Griselda Siciliani en la nota con LAM

Araceli González lanzó fuertes críticas contra Adrián Suar y Griselda Siciliani en una nota con LAM (América Tv) tras su regreso de visita al Trece, canal donde trabaja su ex y en el que estuvo diez años afuera.

"Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaba en esa época", explicó sobre el volver a los estudios del canal del solcito.

En cuanto al vínculo con su ex Adrián Suar, de quien se separó en 2004 en medio de un gran conflicto, se sinceró en charla con Santiago Riva Roy: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”.

Y sumó tirándole un picante palito: "Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… Entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida".

Sobre Siciliani, ex de Suar, la actriz sentenció: "Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella".