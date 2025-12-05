Cillian Murphy regresa a Netflix como Tommy Shelby en "Peaky Blinders: el hombre inmortal". (Foto: Archivo)
Netflix vuelve a detonar la conversación global tras un aviso que tomó por sorpresa incluso a los fanáticos más atentos. La plataforma confirmó que la película "Peaky Blinders: el hombre inmortal" llegará al mundo en 2026 y que Cillian Murphy retomará el rol que lo convirtió en un icono: Tommy Shelby, el líder silencioso que moldeó la narrativa criminal británica de una década entera en la televisión.
Netflix comunicó el estreno global para el 20 de marzo de 2026, una fecha que marcará un antes y un después en la franquicia. Aunque no revelaron detalles argumentales, la confirmación del título El hombre inmortal instaló un interrogante mayor: ¿qué clase de legado va a enfrentar Tommy Shelby después de su largo silencio?
Con esa pista, quedó claro que el salto al cine no será una simple extensión de la serie, sino una historia con su propia arquitectura dramática, apoyada en un contexto histórico cargado de tensión.
Cillian Murphy regresa como el inquebrantable Tommy Shelby. ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’. 20 de marzo, solo en Netflix. pic.twitter.com/0frOfy1evB
El regreso de Tommy Shelby en "Peaky Blinders: el hombre inmortal"
La película situó su narrativa en Birmingham, 1940, pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial. El ambiente político, las conspiraciones internas y el impacto del conflicto sobre la economía local plantearon un escenario que los espectadores no vieron en la serie.
Tommy Shelby, según adelantos oficiales, se vio obligado a romper su exilio, interrumpiendo un retiro voluntario que lo mantuvo lejos del poder y de los enemigos que él mismo construyó.
El personaje, atrapado entre sus demonios y una guerra que amenaza con desmoronar al país, deberá decidir si mantiene viva la orden de los Peaky Blinders o si la reduce a cenizas para siempre. Ese cruce dramático es, según se filtró, el núcleo emocional del film.
Una elección que definirá a la familia Shelby y al país
El futuro de la familia Shelby vuelve a quedar en suspenso. Con los hijos dispersos, aliados ausentes y una Inglaterra al borde del colapso por los bombardeos y la crisis política, Tommy enfrentará una decisión que va a marcar para siempre a la saga.
Los guionistas dejaron pistas de que la trama se construyó sobre la disyuntiva entre destino y legado. ¿Puede un líder abandonar lo que creó? ¿Puede reescribir su figura pública en un entorno donde cada decisión implica muerte o supervivencia? Estas preguntas, más que las escenas de acción, parecen dominar el tono de la película.
El equipo creativo detrás del salto a Netflix
La dirección quedó a cargo de Tom Harper, cineasta vinculado a proyectos de escala internacional. Su regreso al universo Peaky Blinders generó entusiasmo porque ya había trabajado con la estética visual de la saga.
El guion recayó en Steven Knight, creador original del fenómeno televisivo. Knight confirmó que escribió la película pensando en un cierre emocional del personaje, pero sin clausurar la posibilidad de futuros derivados.
El elenco de "Peaky Blinders: el hombre inmortal"
Rebecca Ferguson
Tim Roth
Sophie Rundle
Ned Dennehy
Packy Lee
Ian Peck
Jay Lycurgo
Barry Keoghan
Stephen Graham
Por qué este estreno en Netflix va a marcar un quiebre
Netflix encontró en Peaky Blinders un activo cultural de alcance global. Desde su llegada al catálogo, la serie se transformó en una pieza clave para atraer audiencia interesada en historias criminales con identidad visual marcada.
La película, según analistas de la industria, funcionará como un laboratorio para medir si otros fenómenos televisivos pueden hacer la transición al cine sin perder impacto. La inclusión de Cillian Murphy, ahora ganador del Oscar, multiplica el interés y la presión.
Lo que viene para la saga de Peaky Blinders
Aunque no hay confirmación de secuelas, el equipo dejó abierta la posibilidad de futuras producciones ambientadas en el mismo universo. La línea temporal de 1940 ofrece un terreno enorme para explorar conspiraciones, traiciones políticas y la expansión clandestina de las organizaciones criminales británicas. La película buscará cerrar un capítulo, pero no la historia completa.