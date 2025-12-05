La despedida tumbera en el velatorio de un motochorro que murió en un tiroteo

A partir del llamado al 911, personal del Comando Patrullas y de la Comisaría Cuarta de Lanús llegó al lugar y encontró al policía en el suelo. Tras asistirlo, lo trasladaron en un móvil a un centro médico cercano, donde ingresó a quirófano. A su vez, la víctima presentaba dos heridas de bala: una en el tórax derecho, con compromiso pulmonar, y otra en el abdomen. El asaltante murió en el lugar.

Su madre fue quien identificó el cuerpo ante las autoridades. En la escena se secuestraron el arma utilizada, la moto del oficial y varias vainas servidas. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús, dirigida por el fiscal Martín Rodríguez, que ordenó la intervención de peritos de Policía Científica y el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia. La carátula es “robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa”, lo que indica que el ladrón pretendió matar para ocultar un delito menor, como era el asalto.

El otro caso

Otra despedida similar ocurrió en San Justo, donde se desarrolló un velorio tumbero en memoria de Lautaro Uriel Figueroa, el motochorro abatido por un policía bonaerense al que habría intentado asaltar en el partido de La Matanza.

Los videos, difundidos en redes sociales, muestran a un grupo de jóvenes rindiendo homenaje a Figueroa con motos aceleradas al límite, escapes que arrojaban llamaradas y armas exhibidas sobre el ataúd cubierto por una mortaja blanca. Durante la madrugada, uno de los presentes hizo al menos diez disparos al aire, a los que se sumaron otras detonaciones.

ritual-tumbero-2

Figueroa tenía antecedentes por encubrimiento cometidos cuando era menor de edad. Sus amigos también expresaron su despedida en redes sociales. Uno de ellos escribió: “Mal ahí amigo, nos dejaste tristes. Me acuerdo del fútbol que hicimos el miércoles con los pibes y cómo renegabas conmigo. Descansa en paz. Siempre presente amigo”.