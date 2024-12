La fuerte denuncia contra Rocío Oliva por estafa: "desapareció"

“Necesitábamos algo punchi para el programa y la producción le ofrecen a Rocío ser la movilidad del mundial”, revela De Brito ya que también era su ciclo, DDM, y recordó que en ese momento la rubia estaba peleada con el diez.

“A a mi me dijeron anda por las dudas: llegamos y Rocío desapareció”, contó Noelia.

“Acá estaba como locos, decían: “la contratamos, la llevamos, le pagamos ”, contó la periodista sobre el enojo de los productores del ciclo.

“Estaba la valija en el hotel, ella desapareció una noche, usó mi teléfono porque no tenía datos para llamar a Diego, se fue con Diego y desapareció no entendió nunca más el teléfono”, reveló Antonelli.

“Creo que le dio tanta culpa que el último día de la cobertura, me llamó y me dijo: ‘vení al hotel que está Diego acá’”, y Noelia lo hice para conocer al ex futbolista.