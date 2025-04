More Rial acusó al notero de LAM de violento: las imágenes

El periodista Rodrigo Bar se acercó en plena calle a charlar con Rial, quien se mostró incómoda y evitó en todo momento responder las consultas.

"No me molestes, no me importa que estés trabajando. No tengo ganas de hablar con vos, te agradezco. Te pido que no me jodas", respondió la mediática mientras ingresaba junto a sus amigas a un kiosco.

Tras varios minutos salió, pero nuevamente escapó del micrófono de LAM y se mostró irritada. "No me molestes, no sé que parte no estás entendiendo. No me toques", se quejó. "No te estoy tocando, me empujaste vos con tu brazo, Morena. ¿Por qué te ponés así agresiva?", expresó el notero.

"No quiero hablar. ¿Podés apagar la cámara? No me rompas los huevos", contestó ofuscado la hija de Jorge Rial. Rodrigo continuó con su trabajo de manera respetuosa y cuando una amiga de Morena le cuestionó si no tenía derecho a no hablar, él sentenció: "Si, pero la gente también tiene derecho a que no le roben y lo hicieron. Violó los derechos de otras personas".

Por eso, Ángel contó que Morena quiso hacerle un denuncia por violencia.