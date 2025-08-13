En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Signos
Aries
ASTROLOGÍA

Astrología: 4 signos bendecidos por el Sol en Leo y trígono con la Luna en Aries

El Sol en Leo y su trígono con la Luna en Aries traen armonía, confianza y nuevas oportunidades. Descubrí los 4 signos que más lo sentirán.

Energía de fuego: Sol en Leo y Luna en Aries potencian a estos 4 signos

Energía de fuego: Sol en Leo y Luna en Aries potencian a estos 4 signos

Este miércoles 13 de agosto de 2025 se da uno de los tránsitos más luminosos del mes: el Sol en Leo forma un trígono con la Luna en Aries, creando un puente de energía de fuego que potencia la creatividad, la autoconfianza y las relaciones personales.

Leé también Luna en Aries: los 5 signos más beneficiados por su energía en agosto de 2025
Luna en Aries hoy: los 5 signos del zodiaco que tendrán más suerte y energía

Es una combinación que activa el entusiasmo, la motivación y la pasión por lo que nos mueve, favoreciendo las iniciativas personales y la conexión con los demás desde un lugar auténtico.

Aunque todos los signos recibirán esta inyección de energía, hay 4 que sentirán especialmente sus efectos positivos.

luna aries 3

Astrología: los 4 signos que brillarán con el Sol en Leo y la Luna en Aries

Aries: energía y determinación

Con la Luna en su signo y en trígono al Sol, Aries brilla con luz propia. Hoy tendrán un impulso extra para iniciar proyectos, tomar decisiones y mostrar liderazgo. Es un momento ideal para actuar con confianza y defender sus ideas.

Leo: carisma y protagonismo

El Sol, su regente, potencia su magnetismo natural. Con el trígono lunar, Leo se siente seguro, inspirador y con una conexión especial con su entorno. Es un día favorable para entrevistas, eventos y cualquier situación que requiera brillar.

sol en leo

Sagitario: expansión y optimismo

El fuego del trígono activa en Sagitario un entusiasmo contagioso. Hoy pueden llegar oportunidades inesperadas para viajar, aprender o concretar planes importantes. La energía favorece el movimiento y la aventura.

Acuario: ideas brillantes y alianzas

Aunque es un signo de aire, Acuario recibe este trígono como un impulso para proyectos creativos, innovaciones y trabajo en equipo. La intuición y la claridad mental se combinan con coraje para tomar decisiones rápidas.

portal fuego signos astrologia

Sol en Leo y Luna en Aries: los 4 signos más favorecidos por este trígono

El trígono Sol–Luna es una invitación a expresar quién sos sin miedo. Aprovechá la armonía entre razón y emoción para avanzar en aquello que venías postergando. Hoy, la energía fluye a favor de la autenticidad y el liderazgo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Signos Aries Leo signos del zodíaco Luna Astrología
Notas relacionadas
Primera cita con alguien que ama la astrología: 5 cosas que deberías saber para no quedar mal
El truco para que ChatGPT te envíe tu horóscopo sin que se lo pidas
Horóscopo 2025: qué le espera a cada signo en la segunda mitad del año

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar