Astrología: 4 signos bendecidos por el Sol en Leo y trígono con la Luna en Aries

Leo: carisma y protagonismo

El Sol, su regente, potencia su magnetismo natural. Con el trígono lunar, Leo se siente seguro, inspirador y con una conexión especial con su entorno. Es un día favorable para entrevistas, eventos y cualquier situación que requiera brillar.

sol en leo

Sagitario: expansión y optimismo

El fuego del trígono activa en Sagitario un entusiasmo contagioso. Hoy pueden llegar oportunidades inesperadas para viajar, aprender o concretar planes importantes. La energía favorece el movimiento y la aventura.

Acuario: ideas brillantes y alianzas

Aunque es un signo de aire, Acuario recibe este trígono como un impulso para proyectos creativos, innovaciones y trabajo en equipo. La intuición y la claridad mental se combinan con coraje para tomar decisiones rápidas.

portal fuego signos astrologia

Sol en Leo y Luna en Aries: los 4 signos más favorecidos por este trígono

El trígono Sol–Luna es una invitación a expresar quién sos sin miedo. Aprovechá la armonía entre razón y emoción para avanzar en aquello que venías postergando. Hoy, la energía fluye a favor de la autenticidad y el liderazgo.