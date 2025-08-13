En vivo Radio La Red
Milei lanza su campaña bonaerense con un acto en La Plata y el lema "Kirchnerismo Nunca Más"

Tras su visita a La Matanza, el Presidente encabezará este jueves un acto en el club Atenas de La Plata junto a gran parte de su gabinete. La capital provincial, territorio clave en la disputa con Axel Kicillof, será el punto de partida para una campaña que combinará recorridas provinciales y naciona

Milei lanza su campaña bonaerense con un acto en La Plata y el lema Kirchnerismo Nunca Más

El oficialismo nacional pone en marcha su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras visitar Villa Celina, en La Matanza, junto a candidatos de las ocho secciones, Javier Milei encabezará este jueves por la tarde el acto formal de lanzamiento en el club Atenas de La Plata, acompañado por buena parte de su gabinete.

Se espera que el Presidente brinde el discurso de cierre a las 19.30. Será el primer acto de Milei en territorio bonaerense, luego de la mencionada actividad de La Matanza de la semana pasada que sirvió para ponerle clima a la campaña.

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS

La capital bonaerense no es solo un escenario simbólico en la disputa con el gobernador Axel Kicillof, uno de los blancos preferidos del Presidente, sino también la cabecera de la octava sección electoral, donde La Libertad Avanza busca ampliar su base de votantes. En este distrito, la hermana del mandatario, Karina Milei, intervino en el armado de listas y ubicó como cabeza a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y funcionario del Ministerio de Defensa, en lugar de Juan Osaba, hombre cercano al referente provincial Sebastián Pareja.

Será la segunda visita de Milei a La Plata en dos meses. En junio había presidido un congreso partidario postergado en dos ocasiones. El acto repetirá el lema ya exhibido en la polémica bandera con tipografía inspirada en el informe de la Conadep: “Kirchnerismo Nunca Más”.

Javier Milei lanzó la campaña electoral en La Matanza, con Karina y los candidatos a legisladores de LLA en las 8 secciones electorales. Foto LLA

La actividad en territorio bonaerense se combina con la campaña provincial, prevista para el 7 de septiembre, y la nacional, que culminará con las elecciones del 26 de octubre. En ese contexto, la presentación en La Matanza junto a Cristian Ritondo, Patricia Bullrich y José Luis Espert anticipó una agenda en la que se cruzarán candidatos provinciales con figuras nacionales, como la propia Bullrich, que suena como posible postulante al Senado.

Con ese esquema, Milei presentará la lista de candidatos nacionales por Buenos Aires el próximo martes en Junín, 48 horas después del cierre oficial de listas. La cita tendría lugar en el teatro San Carlos de Junín, un histórico espacio de dos mil butacas que reabrió en febrero tras 15 años cerrado y cuyo propietario, Eduardo Di Marco, es un ferviente militante libertario. Con esta parada, el mandatario habrá recorrido tres de las ocho secciones electorales de la provincia en menos de dos semanas: La Matanza (3ª), La Plata (8ª) y Junín (4ª).

El encuentro será la presentación oficial de los candidatos nacionales por Buenos Aires. Casi es un hecho que José Luis Espert encabezará la boleta, acompañado en el tercer lugar por Diego Santilli, mientras que Alejandro Finocchiaro completa la nómina de referentes del PRO.

Mientras que en el tramo final de la elección rumbo a los comicios, los libertarios apuestan a culminar la campaña en la Primera Sección. La elección no es azarosa: el territorio en el que competirá el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, configura un escenario favorable que da a LLA victoriosa en las encuestas.

