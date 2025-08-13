Milei lanza su campaña bonaerense con un acto en La Plata y el lema "Kirchnerismo Nunca Más"

Javier Milei lanzó la campaña electoral en La Matanza, con Karina y los candidatos a legisladores de LLA en las 8 secciones electorales. Foto LLA

La actividad en territorio bonaerense se combina con la campaña provincial, prevista para el 7 de septiembre, y la nacional, que culminará con las elecciones del 26 de octubre. En ese contexto, la presentación en La Matanza junto a Cristian Ritondo, Patricia Bullrich y José Luis Espert anticipó una agenda en la que se cruzarán candidatos provinciales con figuras nacionales, como la propia Bullrich, que suena como posible postulante al Senado.

Con ese esquema, Milei presentará la lista de candidatos nacionales por Buenos Aires el próximo martes en Junín, 48 horas después del cierre oficial de listas. La cita tendría lugar en el teatro San Carlos de Junín, un histórico espacio de dos mil butacas que reabrió en febrero tras 15 años cerrado y cuyo propietario, Eduardo Di Marco, es un ferviente militante libertario. Con esta parada, el mandatario habrá recorrido tres de las ocho secciones electorales de la provincia en menos de dos semanas: La Matanza (3ª), La Plata (8ª) y Junín (4ª).

El encuentro será la presentación oficial de los candidatos nacionales por Buenos Aires. Casi es un hecho que José Luis Espert encabezará la boleta, acompañado en el tercer lugar por Diego Santilli, mientras que Alejandro Finocchiaro completa la nómina de referentes del PRO.

Mientras que en el tramo final de la elección rumbo a los comicios, los libertarios apuestan a culminar la campaña en la Primera Sección. La elección no es azarosa: el territorio en el que competirá el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, configura un escenario favorable que da a LLA victoriosa en las encuestas.