Carmen González Táboas con Novaresio: "El análisis es el deseo de saber algo más de lo que te lastima"

Respecto al análisis, definió que es "el deseo de saber algo más de lo que te lastima". "Somos un manojo de identificaciones y hay identificaciones que hacen mucho daño", señaló y sostuvo: "Vos que te querés armar tu sentido de la vida y algo te lo desarma y algo te lo descompone. Y ahí está la repetición. Algo viene a descomponer tu sentido de la vida y ahí es donde aparece el psicoanálisis".

En cuanto a la terapia, afirmó que "jamás" le dijo a "nadie necesitás un análisis" y contrastó: "El análisis se desea". Sobre su propia practica terapéutica, manifestó: "Cuando la cosa empezaba a girar me iba y le digo a la gente no se aten a un analista".