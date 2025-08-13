A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Es real?

El pícaro gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

En medio del duelo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, Mauro Icardi volvió a quedar en la escena por un gesto hacia la modelo.

13 ago 2025, 23:21
El pícaro gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis
El pícaro gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

El pícaro gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

A pocas horas de que se hiciera pública la noticia de que Martín Demichelis y Evangelina Anderson ya no están juntos, la atención, de manera inevitable, se centró nuevamente en Mauro Icardi.

Todo nació a partir de que Juariu investigó distintos perfiles de figuras del espectáculo y descubrió un punto en común en estos tiempos: según pudo identificar, el futbolista del Galatasaray aparece entre los seguidores de Instagram de la expareja de Demichelis.

Leé también

Se supo cuanto cuesta el avión privado que llevara a Wanda y a sus dos hijas a Turquía

se supo cuanto cuesta el avion privado que llevara a wanda y a sus dos hijas a turquia

En la imagen que subió la panelista se ve el perfil de la modelo, con sus 3,7 millones de seguidores, y al buscar el nombre del deportista, aparece claramente que él la sigue. Debajo, la panelista escribió, con picardía: ¿Mauro ya la seguía?”.

Juariu notó que Mauro Icardi sigue a Evangelina Anderson

No hay certeza sobre la información compartida por Juariu, ya que Mauro se muestra públicamente muy feliz en pareja con la China Suárez. Es posible que el seguimiento de Evangelina en Instagram haya sido establecido hace tiempo y no implique ninguna relación actual.

Cuáles serían los motivos de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Tras confirmarse la separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson, comenzaron a surgir distintas versiones sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura.

En LAM (América TV) continuaron aportando detalles sobre la noticia que se dio a conocer la noche del 12 de agosto. Según indicaron, la relación terminó tras una nueva crisis que la pareja no logró superar. La decisión ya había sido comunicada a todo su entorno, incluido el colegio de sus hijos. Ahora, los informes señalan que el desencadenante podría haber sido la presencia de una tercera persona en la relación.

El panelista explicó cómo se estaría manejando la familia tras la separación: “Están separados, viven separados. Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden, es una separación en paz, pero hay un tema...”. Ante esto, Ángel de Brito preguntó: "¿Hay terceros?".

"Sí", respondió el panelista. "De él", agregó, refiriéndose a quien habría cometido un acto indecente. "Según me cuentan, hay una persona que se robó el corazón de él en México", sumó Ochoa.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Evangelina Anderson

Lo más visto