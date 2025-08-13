El pícaro gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

Cuáles serían los motivos de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Tras confirmarse la separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson, comenzaron a surgir distintas versiones sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura.

En LAM (América TV) continuaron aportando detalles sobre la noticia que se dio a conocer la noche del 12 de agosto. Según indicaron, la relación terminó tras una nueva crisis que la pareja no logró superar. La decisión ya había sido comunicada a todo su entorno, incluido el colegio de sus hijos. Ahora, los informes señalan que el desencadenante podría haber sido la presencia de una tercera persona en la relación.

El panelista explicó cómo se estaría manejando la familia tras la separación: “Están separados, viven separados. Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden, es una separación en paz, pero hay un tema...”. Ante esto, Ángel de Brito preguntó: "¿Hay terceros?".

"Sí", respondió el panelista. "De él", agregó, refiriéndose a quien habría cometido un acto indecente. "Según me cuentan, hay una persona que se robó el corazón de él en México", sumó Ochoa.