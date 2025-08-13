Identificaron dos víctimas del asesino serial de Jujuy: el dato que estremece a los investigadores

En paralelo, este martes arribó a la provincia un equipo de entomología forense que estudiará los insectos presentes en los huesos para estimar fechas de muerte. También llegaron antropólogos con un geo radar de Gendarmería para “detectar anomalías en el suelo o la presencia de elementos extraños, tanto en el domicilio como en otros dos lugares investigados”, precisó el fiscal.

Jurado, de 37 años, permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti acusado de homicidio con ensañamiento. Tiene un extenso historial delictivo: fue arrestado por primera vez a los 17 años, luego detenido en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas en ocasión de robo. Recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión, pero recuperó la libertad en 2020.