Identificaron dos víctimas del asesino serial de Jujuy: el dato que estremece a los investigadores

El fiscal que investiga al presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, confirmó este miércoles que los análisis de ADN permitieron identificar a dos de las víctimas que permanecían desaparecidas.
Los restos corresponden a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González; continúan los peritajes para identificar a otras tres personas que permanecen desaparecidas.
De acuerdo con información de Noticias Argentinas, el fiscal Guillermo Beller indicó que los restos hallados en la vivienda del acusado, ubicada en Maimará, corresponden a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González.
Anachuri había sido visto por última vez el 25 de julio en la calle Perú, barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. Medía 1,80 metros, era de tez trigueña, ojos marrones y presentaba una discapacidad. Por su parte, González desapareció el 4 de julio en el barrio Coronel Arias: era de tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros (uno de ellos con estrabismo), contextura delgada y 1,55 metros de altura.
Beller calificó el hallazgo como un “resultado significativo” para el avance de la causa y señaló que los demás perfiles genéticos siguen bajo análisis para determinar las identidades. Las otras personas que continúan desaparecidas son Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).
En paralelo, este martes arribó a la provincia un equipo de entomología forense que estudiará los insectos presentes en los huesos para estimar fechas de muerte. También llegaron antropólogos con un geo radar de Gendarmería para “detectar anomalías en el suelo o la presencia de elementos extraños, tanto en el domicilio como en otros dos lugares investigados”, precisó el fiscal.
Jurado, de 37 años, permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti acusado de homicidio con ensañamiento. Tiene un extenso historial delictivo: fue arrestado por primera vez a los 17 años, luego detenido en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas en ocasión de robo. Recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión, pero recuperó la libertad en 2020.