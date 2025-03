La función de WhatsApp que necesitás activar para proteger tus chats: ni contraseñas ni patrones.

Abrir WhatsApp en tu teléfono.

en tu teléfono. Ver "Ajustes" tocando los tres puntos en la esquina superior derecha.

tocando los tres puntos en la esquina superior derecha. Seleccionar "Privacidad" y buscar la opción "Bloqueo de aplicación" .

y buscar la opción . Activar la autenticación biométrica , ya sea con huella digital o reconocimiento facial .

, ya sea con o . Elegir el tiempo de bloqueo, que puede ser inmediato, después de 1 minuto o tras 30 minutos de inactividad.

WhatsApp.jpg

Beneficios de bloquear WhatsApp con tu huella digital

Mayor privacidad : Nadie podrá leer tus chats sin tu autorización.

: Nadie podrá leer tus chats sin tu autorización. Seguridad en espacios compartidos : Protege tu información si dejas el teléfono en la oficina o en casa.

: Protege tu información si dejas el teléfono en la oficina o en casa. Defensa ante robos o pérdidas: Incluso si alguien desbloquea tu móvil, WhatsApp seguirá protegido.

Este método supera en seguridad a las contraseñas tradicionales, ya que las características biométricas son únicas e imposibles de replicar.

Si aún no has activado esta función, ahora es el momento de hacerlo. Asegurá tus conversaciones y evitá accesos no autorizados con el bloqueo biométrico de WhatsApp.