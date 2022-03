La garrafa loca arriba del avión que casi "lo derriba"

Indignada, aseguró que la garrafa estaba vacía y que de esa manera no causaría problemas en el viaje con rumbo al Aeropuerto Internacional de São Paulo. "Vacía, llena… no se puede", respondió el hombre y luego grabó un video para difundir lo que acababa de suceder.

image.png

"Solo estoy mostrando aquí que esto que tengo acá no se puede enviar a la bodega del avión. No, ¿verdad?", comenzó diciendo el hombre mientras abría el precario paquete hecho con cajas y cintas de embalar. Luego, mostró la garrafa ante la cámara y expresó que una artículo de ese estilo es imposible que pueda subir a un avión.

"Esto es prácticamente una bomba. Derribas un avión con algo así. No puedes abordar con esto", dijo en el video que se difundió en las redes sociales. Mientras mostraba la garrafa, el hombre contó que la mujer se ofendió porque no le permitían subir el elemento al avión y le preguntó: "¿Pero vacío?" . El funcionario fue claro: "Vacío, lleno… no se puede".

image.png

El comunicado de la aerolínea por la pasajera que quiso subir con una garrafa

Ante la difusión de las imágenes, la aerolínea Gol, emitió un comunicado en el que explicó que la pasajera intentó enviar la garrafa al compartimiento de carga de la aeronave que tenía como destino final al Aeropuerto Internacional de São Paulo, en Guarulhos. Pero esto fue impedido por el empleado de la aerolínea.

En la nota enviada a los medios locales, Gol indicó que el empleado de la aerolínea adoptó el procedimiento estándar de seguridad al identificar que el equipaje tenía un elemento peligroso y explicó que el cilindro no podía ser despachado "porque representaría un riesgo para el vuelo".

En el sitio web de Gol y de todas las aerolíneas, hay una lista de artículos que están permitidos, los que necesitan aprobación previa y los que están prohibidos para abordar un avión. Los artículos considerados peligrosos incluyen explosivos, gases, líquidos inflamables y algunos tipos de armas.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) determina las restricciones sobre ciertos artículos en el equipaje de mano o documentado en las aeronaves. El objetivo, según la Anac, es garantizar la seguridad en el transporte aéreo, evitando la presencia de artículos que representen algún peligro para los pasajeros y tripulantes.