El accidente que sufrió Georgina Barbarossa al festejar al aire la victoria de la Selección

Ya en el estudio, Georgina volvió a mostrar su alegría por la clasificación y expresó: "Vamos, vamos, Argentina, Argentina, qué alegría". La conductora, además, se mostró con la voz tomada, probablemente producto de los gritos y festejos durante el partido.

¿Moria Casán le tiró un palito a Mick Jagger?

Mick Jagger, presente en el estadio durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, fue observado con atención por Moria Casán después de que el 2 a 1 argentino repitiera la mítica hazaña de 1986.

El cantante, sonriente al comienzo del partido, fue cambiando de expresión a medida que se consolidaba la victoria albiceleste, y sus imágenes se volvieron uno de los temas más comentados en las redes con una gran cantidad de memes.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora analizó las capturas del músico y lanzó una filosa observación sobre su look: "Parecía una anciana con ese gorro que tenía puesto", y agregó luego: "Era una tía Jagger. Le faltaba el 5 o'clock tea". En el ida y vuelta, Gustavo Méndez recordó que Jagger también estuvo en la cancha en el Mundial de 1998, mientras que Amalia Díaz Guiñazú aseguró entre risas que el cantante "es mufa", ya que cada vez que se acerca el rival a hacer un gol, aparece en la transmisión.